Kim Kardashian habla de su aneurisma cerebral y causa impacto

La celebridad, empresaria y una de las figuras más influyentes del entretenimiento global, compartió recientemente un episodio médico que la llevó a detenerse, reflexionar y priorizar su bienestar.

La estrella de The Kardashians reveló que le fue detectado un pequeño aneurisma cerebral, una noticia que encendió la atención pública y abrió la conversación sobre la importancia de los chequeos de salud preventivos, incluso en ausencia de síntomas.

El diagnóstico salió a la luz durante la promoción de la séptima temporada de su reality, disponible en Hulu y Disney+. Kardashian explicó que decidió someterse a un estudio de imagen completo conocido como Prenuvo scan, una práctica que ha ganado popularidad entre celebridades por su capacidad de identificar anomalías de manera temprana. Fue allí donde se detectó la lesión.

“Fui a que me hicieran una Prenuvo scan, luego acabé necesitando muchas otras pruebas cerebrales con todo el equipo”, relató la fundadora de SKIMS en una entrevista con Good Morning America. Tras este hallazgo inicial, especialistas del Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles realizaron estudios adicionales para evaluar su condición con mayor profundidad.

Aunque el momento generó angustia, la empresaria buscó transmitir calma y claridad frente a su diagnóstico. “Sintoniza la próxima semana, pero todo sale bien”, aseguró, anticipando el desenlace dentro del programa. Más allá del pronóstico favorable, también recalcó la importancia de adoptar una postura activa en el cuidado de la salud: “Es una buena práctica ir y asegurarte siempre de revisar todo”.

En uno de los episodios emitidos el 22 de octubre, Kardashian compartió la noticia con su hermana Kourtney, revelando que los médicos atribuyeron el origen del aneurisma al estrés acumulado. “Hay como un pequeño aneurisma”, comentó ante la preocupación familiar. Más adelante, detalló que los especialistas le explicaron que la causa principal era emocional: “Simplemente es estrés”.

La figura mediática ha atravesado momentos de alta presión en los últimos años, desde su preparación para exámenes legales como parte de su camino hacia convertirse en abogada, hasta eventos traumáticos como el recordado robo a mano armada en París en 2016. A ello se sumó su complejo proceso de separación del rapero Kanye West, con quien comparte cuatro hijos.

“Estoy feliz de que haya terminado. Mi ex estará en mi vida pase lo que pase. Tenemos cuatro hijos juntos”, dijo en un fragmento promocional del programa, haciendo referencia al vínculo permanente que comparten. La pareja, que se casó en 2014, finalizó su divorcio en 2021 y comparten la crianza de North, Saint, Chicago y Psalm.

En una conversación previa en el pódcast Call Her Daddy, Kardashian ya había reflexionado sobre el desgaste emocional que vivió durante su matrimonio. “La gente puede decir que había señales y quizá no me fijé en ellas”, expresó. También reconoció el reto que enfrentó al mantenerse en una relación donde sintió que su estabilidad emocional se veía comprometida: “Cuando alguien tiene su primer quiebre mental, quieres ser muy comprensiva… pero cuando la otra persona no está dispuesta a cambiar, es difícil seguir en una relación que puede ser tóxica”.

Ese desgaste no solo tuvo consecuencias emocionales, sino físicas. Tras su separación, aseguró que su psoriasis, una condición autoinmune que ha mencionado en diversas ocasiones, reapareció debido al estrés. “No había tenido psoriasis desde que me divorcié y acaba de volver”, comentó.

Su experiencia generó un renovado interés en el público por conocer más sobre los aneurismas cerebrales. La Mayo Clinic define estas lesiones como dilataciones de los vasos sanguíneos en el cerebro que, aunque comunes y por lo general benignas cuando son pequeñas, pueden representar un riesgo si llegaran a romperse. “Si el aneurisma cerebral se filtra o se rompe, produce sangrado en el cerebro”, advierte la entidad.

Kim concluyó enviando un mensaje claro: la salud es prioridad. “La salud lo es todo y simplemente hay que ser cuidadoso con todo lo que haces”, dijo en Good Morning America, añadiendo que, aunque procura no obsesionarse, ahora mantiene su bienestar al centro de su vida personal y familiar: “No puedo preocuparme demasiado por eso, tengo que enfocarme en otras cosas”.

Con su testimonio, Kardashian se suma a un creciente grupo de figuras públicas que usan su alcance para promover la medicina preventiva, una herramienta clave para la detección temprana de condiciones potencialmente graves y el cuidado integral de la salud.