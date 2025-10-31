Billie Eilish arremete contra los multimillonarios ¿Qué dijo?

La artista lanza un fuerte mensaje social en los Premios a la Innovación del WSJ.

Billie Eilish volvió a demostrar que su voz trasciende los escenarios y la música. Durante la ceremonia de los Premios a la Innovación de Wall Street Journal Magazine, celebrada el 29 de octubre en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, la artista de 23 años aprovechó su discurso para enviar un contundente mensaje a los multimillonarios presentes y llamar a una mayor responsabilidad social.

Reconocida con el galardón a la Innovación Musical, Eilish no se limitó a los agradecimientos formales. Con la solemnidad de la gala y una audiencia llena de figuras del entretenimiento y la tecnología, la cantante abordó un tema que considera urgente: la desigualdad económica global.

“Estamos viviendo un momento muy difícil y oscuro, y la gente necesita ayuda más que nunca”, inició. Luego, lanzó una frase directa que resonó en la sala: “Si tienen dinero, les recomiendo que lo usen para buenas causas, tal vez para ayudar a quienes lo necesitan”.

Pero el momento más comentado llegó cuando, con su estilo mordaz, apuntó directamente hacia la élite económica presente. “Los quiero a todos, pero hay algunos aquí que tienen mucho más dinero que yo. Si son multimillonarios, ¿por qué lo son? Sin ánimo de ofender, pero sí, regalen su dinero, enanos”, provocando una mezcla de risas nerviosas, sorpresa y un aplauso contenido entre los asistentes.

La audiencia incluía nombres de alto calibre: Hailey Bieber, Spike Lee, George Lucas, Ben Stiller, Chris Rock, Tory Burch, Questlove y Karlie Kloss. Entre ellos, una figura destacaba por obvias razones: Mark Zuckerberg. De acuerdo con People, el fundador de Facebook fue uno de los pocos que no aplaudió tras las palabras de Eilish.

Zuckerberg cuya fortuna asciende a 257 mil millones de dólares, según Forbes, ubicándolo detrás de Elon Musk y Jeff Bezos asistió al evento acompañando a su esposa, Priscilla Chan, premiada como Innovadora en Filantropía Científica de 2025. Su trabajo desde la Iniciativa Chan Zuckerberg fue reconocido por impulsar herramientas de diagnóstico y tratamiento de enfermedades complejas.

En su perfil para WSJ Magazine, se recuerda que la pareja se comprometió a donar el 99% de sus acciones de Meta durante su vida. Sin embargo, la intervención de Eilish reavivó el debate sobre la filantropía voluntaria frente a la concentración de riqueza extrema.

El gesto de Eilish no quedó solo en el discurso. Stephen Colbert, presentador de la gala, reveló durante la ceremonia que la artista decidió donar 11,5 millones de dólares provenientes de su reciente gira Hit Me Hard and Soft.

“Gracias, Billie, por permitirme compartirlo. Es extraordinario”, celebró Colbert.

Los recursos serán destinados a iniciativas vinculadas a equidad alimentaria, justicia climática, reducción de contaminación por carbono y lucha contra la crisis climática temas que la cantante ha defendido constantemente.

Eilish ha expresado en múltiples ocasiones que el éxito no tiene sentido si no se utiliza para proteger el planeta y apoyar a quienes lo necesitan. Para ella, la sostenibilidad no es una moda sino una obligación moral. “No hay manera de disfrutar del éxito si el planeta se está destruyendo”, ha insistido en entrevistas pasadas.

Con su intervención y su donación millonaria, Eilish vuelve a posicionarse como una voz crítica dentro de la industria musical y un referente para una generación consciente de las crisis climáticas, económicas y sociales que enfrenta el mundo.