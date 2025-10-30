Halloween: Los disfraces más icónicos de las celebridades que dejaron huella en la cultura pop

Desde Kim Kardashian hasta Heidi Klum o Kylie Jenner, los atuendos de las estrellas se han convertido en momentos icónicos que marcan tendencia en redes sociales.

Cada año, esta celebración se transforma en mucho más que una noche de sustos: es una auténtica pasarela de estilo, creatividad y espectáculo donde las celebridades despliegan todo su ingenio para sorprender con los disfraces más originales.

A continuación, un repaso por siete disfraces legendarios que dejaron huella en los últimos años.

1. Kim Kardashian como Mystique (2022)

En 2022, Kim Kardashian volvió a demostrar por qué es una de las reinas indiscutibles de Halloween al transformarse en Mystique, el mítico personaje azul de X-Men. Su disfraz —un body con texturas escamosas, prótesis de látex facial y peluca roja intensa— la convirtió en una versión impecable del personaje.

Kardashian compartió en redes sociales el complejo proceso de maquillaje y la sesión fotográfica previa, reafirmando su costumbre de convertir cada Halloween en una producción profesional que combina moda, precisión y espectáculo.

2. Heidi Klum como E.T. (2024)

La modelo alemana Heidi Klum, famosa por sus impresionantes transformaciones, superó todas las expectativas en 2024 al presentarse en su tradicional fiesta de Nueva York como E.T., el extraterrestre de Steven Spielberg.

El disfraz incluyó un traje anatómicamente perfecto con cabeza animatrónica y ojos móviles, elaborado por un equipo de expertos en efectos especiales. La compleja transformación tomó horas y fue celebrada por el público y la crítica, consolidando a Klum como la artista que convierte Halloween en una verdadera obra de arte.

3. Kylie y Kendall Jenner como Sugar y Spice de Batman Forever

Las hermanas Kylie y Kendall Jenner apostaron en 2023 por un homenaje cinematográfico al transformarse en Sugar y Spice, los personajes interpretados por Drew Barrymore y Debi Mazar en Batman Forever (1995).

Kendall encarnó a Sugar, con un corset blanco, bata de plumas y un look inocente y etéreo, mientras que Kylie dio vida a Spice, luciendo un corset negro con detalles de calaveras, accesorios metálicos y un maquillaje provocador. Ambas recrearon la dualidad entre lo dulce y lo rebelde con fidelidad y elegancia, rindiendo tributo a la estética noventera.

4. Gigi Hadid como La Máscara (2019)

En 2019, la supermodelo Gigi Hadid sorprendió al rendir homenaje a una de las comedias más emblemáticas de los noventa: La Máscara, protagonizada por Jim Carrey.

El disfraz, compuesto por un traje verde brillante, camisa amarilla y maquillaje facial meticulosamente elaborado, fue aplaudido por su nivel de detalle y nostalgia cinematográfica. Con este look, Hadid demostró que la moda también puede ser una declaración de humor y autenticidad.

5. Kylie Jenner como sirena (2023)

Ese mismo año, Kylie Jenner volvió a ser tendencia con un elegante disfraz de sirena inspirado en Ariel, la protagonista de La Sirenita.

Lució una cola de lentejuelas tornasoladas, un top de conchas marinas y una melena pelirroja ondulada que captó todas las miradas en redes. La armonía entre colores y texturas convirtió su interpretación en uno de los disfraces más comentados de la temporada.

6. Brie Larson como Britney Spears (2019)

La actriz ganadora del Óscar Brie Larson revivió el ícono pop de los 90 al recrear el mítico atuendo escolar de Britney Spears en el video “…Baby One More Time”.

Su look incluyó una camisa blanca atada al frente, suéter gris, falda plisada y coletas con ligas rosas, evocando la imagen con la que Spears conquistó al mundo en 1998. Larson no solo homenajeó a la cantante, sino también a una era dorada del pop.

7. Paris Hilton como azafata de “Toxic” (2023)

Fiel a su espíritu glamuroso, Paris Hilton rindió homenaje a Britney Spears con un disfraz inspirado en el videoclip Toxic (2003). Lució un vestido azul de vuelo con detalles blancos y accesorios plateados, acompañado de una gorra a juego que replicaba el uniforme de la cantante en el video.

El resultado fue un tributo elegante y nostálgico a una de las imágenes más icónicas de la cultura pop.

Halloween, lejos de ser solo una festividad de disfraces, se ha convertido en un escenario donde las celebridades mezclan moda, arte y memoria cultural. Desde homenajes al cine hasta reinterpretaciones de íconos musicales, cada atuendo reafirma que la creatividad sigue siendo la verdadera protagonista de la noche más esperada del año.