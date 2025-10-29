Anne Hathaway y Sabrina Carpenter protagonizan el momento más viral de Nueva York

La actriz se robó todas las miradas en el Madison Square Garden tras protagonizar uno de los momentos más virales del Short n’ Sweet Tour de la cantante.

La actriz de El diario de la princesa, Anne Hathaway, fue “arrestada” simbólicamente durante el concierto de la intérprete de Espresso, en una dinámica que ya se ha vuelto sello distintivo de la gira mundial de la cantante.

El divertido episodio ocurrió el pasado 26 de octubre, cuando Carpenter, fiel a su estilo provocador y juguetón, buscó entre el público a su próxima “víctima” para el segmento previo a la canción Juno. En ese instante, la cámara enfocó a Hathaway, quien se encontraba en primera fila luciendo un elegante top negro sin tirantes y jeans con cinturón.

“¿No crees que es un crimen ser tan hermosa? ¿Hola, cómo te llamas?”, preguntó la cantante, mientras la audiencia comenzaba a gritar emocionada al reconocer a la estrella de Hollywood. Hathaway, sonriente, respondió simplemente: “Anne”.

La artista continuó el juego con una segunda pregunta: “¿De dónde vienes?”, a lo que la ganadora del Óscar replicó con picardía: “De Genovia”. La referencia al mítico reino de El diario de la princesa desató una ola de euforia entre los asistentes, quienes celebraron el guiño al personaje que catapultó a la fama a la actriz en 2001.

Entre risas, Carpenter añadió: “¿Alguna vez te dijeron que luces como una princesa? Estoy en presencia de una princesa, eso me pone nerviosa”. Luego, siguió con la frase que marca el inicio del segmento: “Anne, ¿puedo arrestarte por ser la princesa más perfecta en el mundo? ¡Esta es para Anne, mi chica Juno!”.

De inmediato, la cantante le entregó un par de esposas forradas en felpa rosa, un accesorio icónico de este número musical, que Hathaway recibió con humor antes de besarlas y levantar al público entre aplausos. El show continuó con Juno, en medio de vítores y grabaciones que rápidamente se volvieron tendencia en redes sociales.

El “arresto” simbólico de Hathaway se suma a una lista de celebridades que han participado en esta dinámica a lo largo del tour de Carpenter. Antes que ella, figuras como Gigi Hadid, Salma Hayek, Millie Bobby Brown, Marcello Hernandez y Margaret Qualley también fueron elegidas como “Juno girls” o “Juno boys” en distintos conciertos.

Esta divertida secuencia se ha convertido en una de las más esperadas de los shows de Carpenter, no solo por su tono cómico y coqueto, sino también por las reacciones espontáneas de sus invitados. Cada aparición genera millones de reproducciones en plataformas como TikTok y X, consolidando la imagen de Sabrina como una de las artistas pop más virales del momento.

El momento no pudo ser más oportuno para Anne Hathaway, quien actualmente se prepara para retomar su papel de Mia Thermopolis en la esperada tercera entrega de El diario de la princesa. En octubre de 2024, la actriz confirmó oficialmente la película utilizando una de las frases más recordadas de la primera cinta “Shut up!” en una publicación que revolucionó las redes.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el rodaje comenzará durante 2025 bajo la dirección de Adele Lim, guionista de Crazy Rich Asians. Aunque aún no se ha confirmado si Julie Andrews retomará su papel como la reina Clarisse Renaldi, la producción ya avanza: en junio se realizó una búsqueda de locaciones en castillos europeos, y en agosto se abrió una convocatoria para encontrar a una actriz adolescente que interprete a Olivia Robinson, una joven de 15 años clave en la nueva historia.

Con su espontánea aparición junto a Sabrina Carpenter, Hathaway no solo demostró su carisma y sentido del humor, sino que también reavivó la nostalgia de toda una generación que creció con su transformación de estudiante torpe a princesa de Genovia. Una noche mágica en la que la realeza de Disney se encontró con el pop moderno en el corazón de Nueva York.