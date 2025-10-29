ChatGPT incorporará contenido erótico para adultos verificados en diciembre

La compañía OpenAI ha anunciado que a partir de diciembre de 2025 permitirá acceso a contenido erótico dentro de su chatbot para usuarios que hayan verificado su mayoría de edad.

El cambio fue confirmado por el propio director ejecutivo de la compañía, Sam Altman, quien a través de una publicación en la red social X escribió: “En diciembre, a medida que implementemos el control de edad de forma más completa y como parte de nuestro principio de ‘tratar a los usuarios adultos como adultos’, permitiremos aún más, como contenido erótico para adultos verificados.” Esta decisión marca un giro significativo en la política de OpenAI, que hasta ahora había mantenido restricciones estrictas sobre cualquier tipo de contenido sexual o explícito dentro de ChatGPT.

Durante los últimos meses, la compañía ha estado desarrollando un sistema avanzado de verificación de edad que permitirá al chatbot distinguir automáticamente si está interactuando con un menor o con un adulto. Este sistema aplicará bloqueos automáticos en caso de detectar a usuarios adolescentes, garantizando que el acceso al contenido para adultos esté estrictamente limitado a personas verificadas.

Altman también explicó que esta apertura llega después de un periodo de fuerte moderación que había generado críticas entre algunos usuarios. “Hicimos que ChatGPT fuera bastante restrictivo para asegurarnos de tener cuidado con los problemas de salud mental. Sabemos que esto lo hacía menos útil y agradable para muchos usuarios sin problemas de salud mental, pero dada la gravedad del tema, queríamos hacerlo bien.”

Según el CEO, OpenAI ya logró reducir los “graves problemas de salud mental” asociados con el uso del chatbot y ha desarrollado nuevas herramientas de protección, lo que les permitirá “relajar las restricciones de forma segura en la mayoría de los casos”. De esta forma, la próxima versión de ChatGPT ofrecerá una experiencia más natural y flexible: podrá responder de manera más humana, utilizar emojis e incluso comportarse “como un amigo”, siempre que el usuario así lo desee.

“Si quieres que tu ChatGPT responda de una manera muy humana, use muchos emojis o actúe como un amigo, debería hacerlo (pero solo si tú lo quieres, no porque estemos buscando maximizar el uso)”, añadió Altman, dejando claro que el objetivo no es fomentar el uso indiscriminado, sino ofrecer más libertad a los adultos.

Medios internacionales como Reuters, Wired y Time han señalado que este movimiento busca equilibrar la libertad de los usuarios adultos con la seguridad de los menores. Reuters informó que “a partir de diciembre de 2025, OpenAI permitirá contenido para adultos en ChatGPT para usuarios que verifiquen su edad en la plataforma”. Por su parte, Time advirtió que, aunque la medida podría atraer nuevos suscriptores y fortalecer el liderazgo de OpenAI en el mercado, “también incrementará la presión sobre los reguladores y legisladores”.

La decisión de incluir contenido erótico en ChatGPT responde a una tendencia en expansión dentro del sector tecnológico: el crecimiento de chatbots diseñados para interacciones emocionales y románticas. Otras compañías han incursionado ya en esta línea, ofreciendo experiencias virtuales con un tono más íntimo, aunque con escasos controles de seguridad o ética. OpenAI, sin embargo, afirma que su enfoque será distinto y que mantendrá “estrictas salvaguardias de protección y bienestar digital”.

Pese a ello, algunos expertos han expresado su preocupación sobre los posibles riesgos de esta medida. Entre los puntos más debatidos se encuentran la privacidad de los usuarios, la dependencia emocional hacia los asistentes virtuales y la posible exposición accidental de menores a conversaciones inapropiadas.

En respuesta, Altman ha sido enfático: “OpenAI no es la policía moral. Nuestra prioridad sigue siendo la seguridad de los adolescentes y el respeto a la autonomía de los adultos.” Con ello, el CEO busca desmarcarse de las críticas que señalan una supuesta banalización de la inteligencia artificial en contextos íntimos.

En definitiva, la nueva actualización de ChatGPT abre un capítulo polémico pero inevitable en la evolución de la inteligencia artificial. A partir de diciembre, los adultos que verifiquen su identidad podrán mantener conversaciones con contenido erótico dentro de un entorno controlado y protegido. Con esta medida, OpenAI redefine su relación con los usuarios y se posiciona en un terreno donde libertad, responsabilidad y tecnología comienzan a converger de una manera inédita.