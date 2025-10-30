Nelly Furtado anuncia su retiro temporal tras las críticas contra su cuerpo

Aunque Furtado no menciona de manera explícita las críticas por su aspecto físico como motivo de su retiro, el body-shaming ha sido un tema recurrente en torno a su figura en los últimos meses.

La reconocida cantante canadiense Nelly Furtado, una de las voces más influyentes de la música pop de las últimas décadas, ha anunciado su retiro temporal de los escenarios tras 25 años de carrera.

La intérprete de éxitos como I’m Like a Bird y Say It Right compartió la noticia a través de sus redes sociales, coincidiendo con el aniversario de su icónico álbum Whoa, Nelly! y en medio de un momento marcado por la atención mediática sobre su físico.

“No podría estar más feliz porque mi música haya llegado a toda una nueva generación de fans”, expresó la artista en su mensaje de despedida, acompañado de una imagen de sus primeros años en la industria y otra de su reciente presentación en Berlín, donde recibió una emotiva ovación del público. “Ha sido muy divertido aprovechar esta oportunidad, volver a subirme a los escenarios y ver de cerca el verdadero poder perdurable de la buena música. Me ha hecho creer de verdad en la magia”, añadió antes de confirmar que se tomará una pausa para alejarse de las giras y conciertos en vivo.

Aunque Furtado no menciona de manera explícita las críticas por su aspecto físico como motivo de su retiro, el body-shaming ha sido un tema recurrente en torno a su figura en los últimos meses. Su cuerpo se convirtió en tendencia en redes sociales y buscadores, donde muchos usuarios especularon sobre las razones de su aumento de peso, eclipsando incluso sus recientes lanzamientos musicales.

La artista ha abordado este tema con madurez y reflexión. A comienzos de 2025, escribió en Instagram: “Que tengáis un 2025 sin prejuicios corporales, pero sobre todo, amad con todo vuestro corazón”. Poco después, publicó otro mensaje en el que reconocía: “Este año tomé conciencia de la presión estética de mi trabajo de una forma completamente nueva, al mismo tiempo que experimenté nuevos niveles de amor propio y una confianza genuina”.

La presión por mantener una imagen “perfecta” no es nueva en su carrera. En una entrevista con la revista People, Nelly Furtado reveló que ha enfrentado esa situación desde sus inicios: “Tengo la piel morena y solían aclararla mucho en las fotos y reducirme las caderas constantemente; siempre me recortaban en los editoriales”.

Pese a las críticas, la cantante vivió un resurgimiento artístico con el lanzamiento de su séptimo álbum, 7 (2024), donde colaboró con artistas como Tove Lo y Bomba Estéreo. Su gira mundial, titulada Better Than Ever, fue un éxito de taquilla, aunque también se vio acompañada por comentarios ofensivos en redes. Durante su presentación en el Manchester Pride, Furtado respondió con elegancia: lució una camiseta extragrande con la silueta de una figura femenina y el lema “Better than ever”. Su estilista, Phil Gomez, explicó en Instagram que el atuendo fue una manera simbólica de “acallar a los bodyshamers”.

Te puede interesar: Dulce María anuncia su segundo embarazo a los 39 años: 'Me siento llena de vida'

Te puede interesar: BTS alista una gira mundial de 65 conciertos tras terminar el servicio militar

En su comunicado de despedida, la cantante precisó que se retira para enfocarse en “otros proyectos creativos y personales que considero más adecuados para esta nueva etapa de mi vida”. Aun así, dejó claro que su pasión por la música permanece intacta: “He disfrutado muchísimo de mi carrera y sigo amando componer música, ya que siempre lo he considerado un hobby que tuve la suerte de convertir en mi profesión. Siempre me identificaré como compositora”.

El anuncio ha generado una ola de reacciones entre sus seguidores y colegas del mundo del entretenimiento, quienes le han expresado apoyo y admiración por su valentía al priorizar su bienestar emocional. Furtado, agradecida, concluyó su mensaje con un gesto de gratitud hacia quienes la acompañaron en su camino artístico: “A todos quienes trabajaron duro para ayudarme a cumplir mis sueños pop, gracias de corazón. Deseo a la nueva generación de artistas muchos años de fructíferas y apasionadas actuaciones”.

Con su decisión, Nelly Furtado vuelve a abrir un debate necesario sobre la presión estética y la salud mental en la industria musical, demostrando que, incluso en el retiro, su voz sigue resonando con fuerza y autenticidad.