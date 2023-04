Ariana Grande se defiende de las críticas por su alarmante pérdida de peso

La cantante y compositora norteamericana Ariana Grande recientemente fue objeto de muchas críticas en redes sociales por su radical cambio físico luego que unas fotos dejaran al descubierto su "extrema delgadez".

La intérprete del éxito "Problem" junto a Iggy Azalea rompió el silencio y se defendió de las críticas asegurando que "hay muchas maneras de lucir saludable".

La controversia sobre su estado de salud surgió después que Ariana Grande fuera vista en el concierto de Jeff Goldblum en Londres la semana pasada. Vestida con un enorme abrigo rosa, unas botas altas de color blanco y un top negro sin mangas, la cantante no solo llamó la atención de los paparazzis por su glamoroso atuendo, sino por su evidente cambio físico, pues las imágenes revelaron una preocupante pérdida de peso en una artista que ya de por sí siempre ha lucido delgada.

📸 Ariana Grande y Cynthia Erivo saliendo del concierto de Jeff Goldblum en Londres. pic.twitter.com/hoLEd0SHkS — Ariana Grande Spain | Fan Page (@AGrandeSP) 8 de abril de 2023

Al instante, miles de usuarios en redes sociales opinaron sobre el alarmante cambio físico de la cantante.

"Ariana Grande se ve preocupantemente delgada"; "Opinión muy controvertida, pero en serio está demasiado delgada... Estoy preocupado por ella"; "Waooo, qué le pasó?? Se ve enferma".

Tras la avalancha de comentarios, Ariana decidió romper el silencio y publicó un video en su cuenta de TikTok donde reveló los problemas de salud que ha sufrido. La artista, además, hizo un llamado a sus seguidores a no juzgar la apariencia de los artistas con comentarios hirientes que pueden terminar afectando sus estados emocionales.

“No hago esto a menudo. No me gusta y no soy buena. Quiero hablar sobre las preocupaciones sobre mi cuerpo”, inició explicando en el video. “Hay muchas maneras de lucir saludable y guapa. Personalmente, el cuerpo con el que están comparando mi cuerpo actual era la versión menos sana de mi. Tomaba muchos antidepresivos, bebía alcohol con ellos y comía muy mal”, señaló la artista con semblante serio.

“Nunca sabes por lo que está pasando alguien. Por eso, incluso si tu comentario intenta ser amoroso y necesario, hay que tener en cuenta que esa persona probablemente está trabajando en eso o tiene un sistema de apoyo con el que está trabajando. Nunca se sabe, así que sean amables con los demás y con ustedes mismos”, agregó en referencia a los comentarios negativos que ha recibido en redes sociales.

Luego de esta publicación, Ariana Grande ha recibido el cariño de miles de fanáticos que le mostraron su apoyo.

Hay que recordar que la artista pasó por un periodo muy convulso en su vida personal entre 2017 y 2020. Esos años estuvieron plagados de eventos traumáticos para ella: desde el atentado perpetrado durante su concierto en Mánchester en el que fallecieron 22 personas, pasando por la muerte de su exnovio Mac Miller en septiembre de 2018 a causa de una sobredosis, hasta su boda fallida con Pete Davidson en octubre de ese mismo año.

Ausente de la industria musical desde hace años y centrada en su marca de maquillaje REM beauty, la intérprete de Thank U, Next lleva sin publicar un disco desde que en 2020 lanzara Positions.

En contraparte, la artista se encuentra dedicada en cuerpo y alma a su carrera cinematográfica con un nuevo proyecto que pronto se estrenará. Se trata de la adaptación de Wicked: The Untold Story of the Witches of Oz. En su cuenta de Instagram, Ariana Grande ha compartido algunos detalles de este Nuevo trabajo.

*Con información de www.elpais.com y www.infobae.com*