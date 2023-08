Britney Spears en crisis total | Su abogado y su manager quedaron a cargo de su cuidado

Tras confirmarse su divorcio de Sam Asghari, Britney Spears ha perdido la mayor parte de su sistema de apoyo tanto emocional como administrativo. Según los informes, su manager y su abogado habrían asumido la responsabilidad de su bienestar y la administración del hogar.

Tal y como informa el portal web TMZ, Mathew Rosengart y Cade Hudson no solo se han convertido en la principal red de apoyo de la cantante, sino que son literalmente las últimas personas en pie en la vida de Britney Spears.

Según TMZ, Rosengart y Hudson se están encargando de alimentar a la cantante, gestionar sus citas médicas y administrar cualquier oportunidad profesional potencial que pueda surgir en su camino.

Mathew Rosengart, abogado de la cantante, no cree que el estado mental de Britney sea motivo para alarmarse, por lo que de momento no ha habido ningún plan para reforzar su atención médica y terapia psquiátrica. No obstante, algunas personas en el mundo de Britney no lo ven de esa manera y creen que la princesita del pop está en una situación desesperada.

En cuanto a su familia, Britney ha cortado todo tipo de relación con su padre Jaime desde que logró poner fin a la tutela. Además, también ha decidido dejar al margen de su vida a su hermana Jamie Lynn. Por su parte, su madre Lynne, voló a Los Ángeles hace unos meses para ayudar a su hija, pero su relación volvió a caer en un hueco desde entonces no se han visto.

La única persona de su entorno familiar que ha tratado de acercarse a Britney desde que se separó de Sam ha sido su hermano Bryan, quien ha estado visitándola ocasionalmente, yendo a su casa a hacer ejercicio y ofreciéndose a hacer lo que pueda, pero según TMZ, Bryan estaría tomando resguardo y haciéndolo con mucha cautela para no molestarla ni ofenderla y evitar que la cantante tenga una crisis de volatilidad.

Pese a que Britney afirmó que “no podía soportar más el dolor”, refiriéndose a la separación de su esposo Sam Asgahri, la cantante sorprendió a sus seguidores tras publicar una foto prácticamente desnuda y un video en el que aparece con varios hombres aparentemente de fiesta.

La publicación recopila una serie de vídeos que muestran diferentes situaciones de lo más extrañas que tuvieron lugar durante la velada. En el primero se puede ver a como uno de los «amigos» de la empresaria le lame la pierna hasta llegar a la cadera. Otro momento destacable fue cuando cuatro hombres descamisados cargan a la estadounidense al borde de la piscina.

Para acompañar la publicación, la cantante escribió un mensaje afirmando que “jugué toda la noche”.

La semana pasada, Sam, quien supuestamente firmó un acuerdo prenupcial legalmente vinculante antes de casarse con Britney, inició el proceso de divorcio de la renombrada cantante, citando como motivo diferencias irreconciliables.

En su solicitud de divorcio, solicita la manutención del cónyuge de Britney, así como la cobertura de sus gastos legales y honorarios judiciales.