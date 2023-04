¡Indignados! Canción falsa de Drake y The Weeknd creada con IA se hace viral en las redes

Los fanáticos de la música se mostraron incrédulos con el estreno de la canción “Heart on My Sleeve” una colaboración entre Drake y The Weeknd que rápidamente se hizo viral en las redes sociales. Sin embargo, todo se trató de una falacia, pues los artistas jamás grabaron la supuesta canción ya que fue creada por una IA. Al descubrir la verdad, muchos fanáticos cuestionaron cómo una inteligencia artificial puede simular la música de estrellas del pop como Drake y The Weeknd, incluso superando el talento de las verdaderas estrellas del pop.

Los avances en las IA han llegado al punto en el que la propia tecnología puede crear nuevas canciones como “Heart on My Sleeve” que suena exactamente como si fueran los mismos artistas los que hubieran trabajado dicha canción.

Su creador, que se hace llamar @ghostwriter977 en TikTok, ha explicado que fue creada por un software al que se 'entrenó' usando las voces de estos dos artistas y avisa que “Apenas estamos empezando”.

La discográfica de Drake y The Weeknd ‘Universal Music Group’ hizó una demanda por violación de derechos de autor y mandó a eliminar la canción de todas las plataformas y están tomando acciones legales.

“Hemos tenido conocimiento de que determinados sistemas de IA podrían haber sido entrenados con contenidos protegidos por derechos de autor sin obtener los consentimientos necesarios de los titulares de los derechos que poseen o producen los contenidos, ni pagarles una compensación. No dudaremos en tomar medidas para proteger nuestros derechos y los de nuestros artistas”, dice el comunicado enviado a las mencionadas plataformas. “Tenemos una responsabilidad moral y comercial con nuestros artistas de trabajar para evitar el uso no autorizado de su música y evitar que las plataformas tomen contenido que viole los derechos de los artistas y otros creadores. Esperamos que nuestros socios de plataforma quieran evitar que sus servicios se utilicen de manera que perjudiquen a los artistas”.

La canción aún está en proceso de ser bajada de Youtube y Tiktok.

Desde que fue publicada el pasado viernes, la canción fue vista por más de 8.5 millones de veces en Tiktok. La versión completa fue reproducida 254,000 veces en Spotify antes de que la eliminaran.

La canción tiene varias varias menciones a artistas como Justin Bieber, Selena Gómez e incluso Metro Boomin’ quien ha trabajado con varios artistas como Kanye West, Nicki Minaj, 21 Savage, y muchos otros.

Cabe destacar que la canción no es perfecta y se le nota mucho la baja calidad y las voces se escuchaban en ciertas ocasiones defectuosas.

Ninguno de los artistas ha salido a dar declaraciones sobre la canción, pero recientemente Drake expresó disconformidad con su voz siendo clonada. “Esto es lo que faltaba IA”, posteó en su cuenta de Instagram luego de aparecer rapeando la canción ‘Munch (Feeling U) de Ice Spice.

En Estados Unidos, varios artistas ya se han unido para hacer frente a esta amenaza lanzando la 'Campaña por el Arte Humano', con el objetivo de garantizar que la inteligencia artificial no «erosione la creatividad humana. El grupo, que cuenta con el apoyo de la Asociación de la Industria de la Grabación de América, la Asociación de Música Independiente y la Industria Fonográfica Británica, ha puesto sobre la mesa siete puntos para regular el uso de la inteligencia artificial y exigir que la protección de los derechos de autor solo se otorgue a la música creada por humanos.

Si Drake y The Weeknd no han participado de ninguna forma en la creación de la composición de la canción, ¿deberían cobrar a Ghostwritter una compesación económica por derechos de autor?

Relacionado Condenan a 15 meses de cárcel a concursante de Gran Hermano por violar a una compañera frente a las cámaras

Relacionado Ciclistas hicieron recorrido en forma de dinosaurio con el GPS y entran al libro de récords Guinness