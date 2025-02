¡Polémica! Cantalante de golpe congo 'Ola de la mar', molesta por tema de reggae

Tremendo incendio hay en Colón, luego de que Eleonor Salazar, cantalante del golpe congo “Ola de la mar”, manifestara en redes sociales su descontento con la interpretación hecha por la cantante del género urbano de reguetón, Alexa Kayl.

Salazar es oriunda de la provincia de Colón y ha sido reconocida como cultora y guardiana de las expresiones culturales y los conocimientos tradicionales de la cultura congo.

Sus raíces afrodescendientes son su inspiración durante décadas, por lo que es un ícono al componer y cantar varios temas como: Ola de la mar, La batea, A la verdegue, Andrés no lo hago más, entre otras.

En un video que circuló en redes sociales, lamentó que el tema se usara de esa forma, que calificó de atrevimiento y asalto a la cultura.

Aseguró que la forma en que se usó el tema no es para rescatar la cultura, sino para “rescatar el reggae”.

“¿Por qué me tienen que poner a mí? A mí se me ha respetado en este ámbito y se me va a seguir respetando ¿Sabe por qué se me va a seguir respetando? Porque eso me lo gané yo”, recalcó.

También dijo que lloró mucho; sin embargo, se ha “puesto las botas” y va a pelear y a luchar por la cultura.

Según Salazar, mucha gente llegó a su casa y otros la llamaron para preguntarle si había escuchado la interpretación de Alexa Kayl.

En la cuenta de Instagram de Alexa Kayl se presenta este tema como la plena de Carnaval con “flow congo”.

En redes sociales el tema de la reguesera ha dado de qué hablar y muchos usuarios han comentado que la interpretación es muy fuerte.

En el video de Alexa Kayl se muestra a la reguesera cantando y rodeada de grupos congos; sin embargo, aunque sigue el ritmo, la letra de la música contiene frases fuertes que han causado la molestia de Salazar.

La cantante y compositora del género reggae en español ha lanzado varios sencillos y álbumes. Entre sus trabajos se menciona "María", "Volví" y "Marca".

Según la Unesco, “la cultura congo es una manifestación cultural que encierra diferentes aspectos representativos afrocoloniales, las cuales se desarrollan principalmente en la Costa Arriba y Costa Abajo de la provincia de Colón y otras zonas de la periferia de la provincia de Panamá y algunos grupos de Bocas del Toro".

También establece la Unesco que la música de los congos se caracteriza por tener ritmo y ser alegre.