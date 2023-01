¿Casio y Piqué llegaron a un acuerdo de patrocinio tras el éxito de Shakira?

No hay duda que la revolución que ha provocado Shakira con su nuevo tema junto a Bizarrap no solo le han generado millones en ganancias a ambos artistas. Tal parece que quien está tratando de sacar provecho de la situación no es otro que el protagonista de tan ácida letra. Y es que Gerard Piqué, a pesar de estar en el ojo del huracán ha buscado la forma de obtener dinero de la fama de su expareja y madre de sus hijos.

Prueba de ello, es que el catalán dejó sin palabras a propios y extraños al anunciar que cerró un acuerdo con Casio para que sea patrocinador de su liga de fútbol 7.

“La Kings League han llegado a un acuerdo de patrocinio con Casio”, dijo el exfutbolista ante la mirada de asombro de quienes lo acompañaban; acto seguido repartió relojes de la marca a los presentes y agregó: “este es un reloj para toda la vida, te lo digo, es un reloj de puta madre”.

Entre quienes lo acompañaban se encontraba el Kun Agüero e Ibai Llanos, el célebre streamer español y uno de los presidentes de la Kings League quien preguntó entre risas: “¿Pero esto a qué viene? ¿ha pasado algo?”.

Aunque al principio, los usuarios creyeron que Piqué estaba bromeando, minutos después la marca también lo anunció en su cuenta de Twitter, presuntamente oficializando la alianza entre el jugador y el icónico fabricante de relojes. Como era de esperarse, los cibernautas no tardaron en hacer bromas y memes de un “acuerdo” que parece tomar tintes de venganza en contra de Shakira por haberles “menospreciado” en su éxito musical. No obstante, hay que recordar que la cuenta de CASIO a la que se hace mención no es la "oficial" de la marca japonesa ya que luego se descubrió que fue creada hace menos de un año y en su perfil aparecen las palabras: "paradoia oficial".

Hasta el momento, según estimaciones de la cuenta de Youtube del productor musical argentino, el mismo día del estreno del tema se podrían haber generado entre USD 1,400 y USD 22,900 sólo en publicidad. Al día siguiente, este número ya se había actualizado para ascender a entre los USD 1,500 y los USD 24,300.

*Con información de www.infobae.com*