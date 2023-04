Celine Dion lanza nuevas canciones desde que anunció su enfermedad degenerativa

La diva del pop Celine Dion anunció el lanzamiento de nuevas canciones, la primera desde que la cantante canadiense anunció en diciembre que tenía una rara enfermedad neurológica.

El nuevo álbum Love Again es la banda sonora de la película del mismo nombre y presenta cinco canciones nuevas, así como éxitos anteriores. El álbum se estrenará el 12 de mayo al mismo tiempo que se estrena en los cines canadienses.

La película se estrenará el próximo 12 de mayo y veremos a Celine Dion en la trama en la que se interpreta a sí misma. “Me lo he pasado muy bien haciendo esta película. Y tener el privilegio de aparecer con los bellos y talentosos actores como Priyanka Chopra Jonas y Sam Heughan en mi primer largometraje es un regalo que apreciaré para siempre”, comentó la ganadora del Grammy en un comunicado. “Creo que es una historia maravillosa para sentirse bien, y espero que a la gente le guste, y que también le gusten las nuevas canciones”.

Este es el primer álbum de Dion desde "Courage" en 2019.

En diciembre 2022, La artista canadiense publicó un video en Instagram en el que decía que le habían diagnosticado recientemente un trastorno neurológico conocido como síndrome de la persona rígida y que no estaría lista para iniciar una gira europea en febrero, como había planeado.

Este mal, que es autoinmune, lo sufre una persona entre un millón y no tiene cura. “Los espasmos afectan a todos los aspectos de mi vida, a veces me dificultan hasta el caminar y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacía antes”, confiesa Dion visiblemente emocionada en el vídeo que se puede ver en su cuenta de Instagram, en el que acumula alrededor de 5,2 millones de seguidores.

La ganadora del Oscar explicó entonces que esta dolencia, que se caracteriza por una rigidez muscular progresiva, le generaba dificultades para caminar y para usar sus cuerdas vocales.

El "Courage World Tour" comenzó en 2019, y Dion había completado 52 shows antes de que la pandemia de covid-19 pusiera en suspenso el resto.

Más tarde canceló la sección norteamericana de la gira debido a sus problemas de salud.

Esta iba a ser la primera gira mundial de conciertos de Dion en una década y la primera sin su marido y mánager Rene Angelil, que falleció de cáncer en 2016.