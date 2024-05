Nodal estalla y pide que 'paren el odio' contra la familia de Cazzu por supuesto robo que causó su ruptura

El cantante mexicano Christian Nodal sufrió un robo en su casa familiar de Argentina del que se rumoró que la familia de Cazzu se habría tratado de vengar con el padre de Inti, la bebé que ambos tienen en común.

Sin embargo, fue el artista quien se encargó de hacer una contundente aclaración al respecto y solicitar que detengan las especulaciones que ponen en tela de juicio el buen nombre de la familia de su exnovia.

Todo inició cuando tras conocerse el robo del que el cantante fue víctima se establecieron detalles que indicaban que en la casa estaba su cuñada Florencia, a quien los delincuentes amarraron junto a su esposo “les quitaron los anillos, se robaron el dinero”. Mientras esto sucedió Cazzu había viajado a París, Francia, para asistir a la Semana de la Moda con su pequeña bebé Inti.

Sin embargo, el periodista argentino Maximiliano Lumbia mencionó durante el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante: “Se habla de infidelidades, también de un robo que podría estar vinculado, algunos habían dicho, a un posible allegado o de la familia de Cazzu”.

Luego, la presentadora Ana María Alvarado dijo: “Las empiezan a incluir en la familia de: ‘Quiero que a mi mamá le des esto, a mi hermana le des esto’, y ahí hubo algún problema entre una hermana de Cazzu con Nodal. Él ya no quiere que le pase lo mismo que en otras relaciones. Comienzan que invitas a comer y llegan 15, y dices ‘pero cómo’”.

Frente al eco de la información emitida por los periodistas las redes sociales se llenaron de ataques a Cazzu y a su familia, por lo que Christian Nodal tomó cartas en el asunto y defendió a su exnovia, madre de su primogénita, y la familia de ella.

“Mi gente, les pido por favor que paren con el odio hacia la familia de Julieta, a la prensa que paren con todas las agresiones sin fundamentos y me refiero puntualmente al rogo en Argentina. Están dañando a personas buenas que amo, respeto y no merecen ese dolor. No crean todo lo que leen que no se expanda la violencia ni las mentiras por el bien de mi hija y su familia. Gracias”. Dijo el mexicano.