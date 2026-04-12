David Lee Roth sorprende a Coachella: 'Mi música es atemporal'

A los 71 años, Roth parece más enérgico que nunca. Baila y difícilmente se queda quieto. Suelta anécdotas, consejos e hila historias entre consecutivas carcajadas.

Indio, Estados Unidos/El legendario vocalista estadounidense David Lee Roth trajo su avasalladora energía al Festival de Coachella, donde sorprendió a los presentes como uno de los invitados especiales del versátil intérprete Teddy Swims.

En un encuentro generacional, los cantantes emocionaron a la audiencia con "Jump" el himno de los años 1980 de Van Halen, banda que Roth, con su electrizante sonrisa y su cautivadora puesta en escena, lideró de forma intermitente durante varias décadas.

Pero si el público no lo vio venir, a Roth la efusiva recepción no le tomó por sorpresa.

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"Mi música es atemporal", dijo a AFP tras la presentación en el primer día de Coachella.

El rockero sostuvo que parte de la seducción de "Jump" es que la pieza "habla de ambición, de ascenso, de intentarlo (Es como) Adelante, salta, enfrenta la gran prueba, lánzate a lo profundo con los dos pies".

Algo que, agregó el cantante, aplica para la política, el amor, los deportes, y la vida en general.

Swims invitó a Roth a participar en su debut en el festival que se celebra durante dos fines de semana consecutivos en Indio, California.

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La aparición fue también una primera vez para Roth, quien se subió al principal escenario de Coachella vistiendo pantalones de cuero negros y plateados y un chaleco negro con toques metálicos.

Contó que poco antes del set, le ofreció un discurso inspiracional a Swims por teléfono.

"Este público ya decidió que la pasará bien hace tres semanas. Tienes que buscar tu trofeo, te tienes que presentar, pero ya ganaste", le dijo el rockero a Swims, quien reaccionó con lágrimas.

A los 71 años, Roth parece más enérgico que nunca. Baila y difícilmente se queda quieto. Suelta anécdotas, consejos e hila historias entre consecutivas carcajadas.

Sonreír, cree él, es la clave de su longeva carrera en la difícil escena musical.

"Nos reímos para ganar", comentó Roth, quien está por iniciar una gira en Estados Unidos en la que mezclará sus éxitos en solitario así como las tonadas que marcaron la carrera de Van Halen.

La risa, comentó, "es una válvula de escape".

"¿Qué le dices a un soldado antes de ir (a la guerra)? Ríe para ganar. ¿Qué le dices a un niño con cáncer antes de su quinta operación? Jode al diablo, ríe para ganar", agregó.

"Normalmente, los únicos a los que se les permite reír a carcajadas para ganar son los artistas y los criminales, y yo soy ambas cosas", se desternilló Roth.