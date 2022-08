Dímelo Flow se fue de parranda junto a Camila Cabello en Miami

El productor panameño sigue ‘dándolo todo’ a nivel internacional junto a reconocidas figuras con los que no solo realiza trabajos musicales, sino además se da el lujo de presumir en redes sociales que son sus amigos de fiestas y parrandas.

A través de sus redes sociales, Dimelo Flow, publicó unas imágenes en compañía de Dj Diplo y la cantante de origen cubano, Camila Cabello en una discoteca de Miami. En la foto se puede ver como el panameño se lo está pasando increíble en Space Club, junto a su novia, Jacky Guzmán y ‘La Doradita’, Liza Hernández.

“To many Rock Stars in one place. Muchas estrellas de rock en el mismo lugar”, escribió Flow debajo de un carrusel de fotos de la épica noche que pasó en Miami, donde además de compartir con Camila Cabello y Dj Diplo, también estuvo animando la fiesta detrás de los controles, tirando mezclas. El productor panameño también compartió un video en sus historias de Instagram donde se le ve saludar a Bad Bunny, el artista del momento.

Planes futuros de Dímelo Flow

El productor panameño también utilizó su cuenta de Instagram para anunciar sus nuevos proyectos musicales. Jorge Valdés, nombre real del productor, adelantó que sostuvo una reunión con Richard Méndez, el dueño del sello discográfico Rich Music, anunciando que se vienen nuevos proyectos y más música.

Además, publicó una foto con el artista urbano puertorriqueño, Arcángel. “Ese junte no falla”, hablando su próximo proyecto juntos.