Ed Sheeran anuncia nueva gira por Sudamérica 2026: fechas, ciudades y precios de entradas

El recorrido musical acompaña el lanzamiento de Play, el octavo álbum de estudio de Sheeran, que alcanzó el primer lugar en rankings de Reino Unido, Alemania y Australia.

El cantautor británico Ed Sheeran confirmó la ampliación de su gira internacional Loop Tour 2026, con nuevas fechas en Sudamérica que incluyen presentaciones en Argentina, Chile, Paraguay y Brasil.

El anuncio fortalece su regreso a la región en el marco de la promoción de su más reciente producción discográfica, Play, lanzada en 2025 y posicionada como uno de los álbumes más exitosos del año en distintos mercados globales.

La nueva etapa del tour se desarrollará entre noviembre y diciembre de 2026, con conciertos programados el 21 de noviembre en Santiago de Chile, el 26 de noviembre en Asunción, el 29 de noviembre en Buenos Aires y el 5 de diciembre en São Paulo. Estas presentaciones se suman a la primera fase latinoamericana prevista para mayo, que incluye ciudades como Santo Domingo, San Juan, Bogotá, Lima, Quito, Ciudad de Guatemala y San José, consolidando una de las giras más amplias del artista en la región.

El recorrido musical acompaña el lanzamiento de Play, el octavo álbum de estudio de Sheeran, que alcanzó el primer lugar en rankings de Reino Unido, Alemania y Australia. La producción destaca por integrar influencias musicales internacionales, combinando sonidos de tradiciones de India y Persia con elementos del folk irlandés, característicos de sus inicios. Este enfoque creativo también se refleja en los conciertos, donde el artista utiliza su reconocida loop station, herramienta que le permite construir canciones en vivo mediante capas de sonido generadas en tiempo real.

Te puede interesar: Netflix reinventa Scooby-Doo con serie live-action: elenco confirmado y primeros detalles de ‘Origins’

Te puede interesar: ‘Avatar: La leyenda de Aang’: Filtración de la película desata arresto en Singapur

El espectáculo ha sido diseñado con una propuesta escénica renovada que incluye un repertorio híbrido entre sus nuevos temas y éxitos globales como “Shape of You”, “Thinking Out Loud” y “Photograph”, canciones que continúan acumulando reproducciones masivas en plataformas digitales. La gira también contará con la participación especial de FINNEAS, productor y músico estadounidense reconocido por su trabajo en la industria musical contemporánea.

En cuanto a la venta de entradas, cada país contará con sistemas y fechas específicas. En Argentina, el concierto se realizará en el Estadio Huracán, con boletos disponibles a través de Livepass. La preventa exclusiva para clientes BBVA iniciará el 4 de mayo a las 12:00, mientras que la venta general comenzará el 5 de mayo en el mismo horario. Los precios confirmados oscilan entre los 125.000 pesos argentinos para Campo trasero y los 280.000 pesos argentinos en Platea preferencial, sin incluir cargos por servicio.

Para el show en Chile, la comercialización de entradas estará a cargo de Ticketmaster, con una preventa para clientes Entel y Santander programada para el 4 de mayo a las 11:00 a.m., seguida de la venta general el 6 de mayo. Los valores parten desde los 54.040 pesos chilenos en Cancha general con descuento, alcanzando los 241.250 pesos chilenos en las ubicaciones más cercanas al escenario.

En Paraguay, los boletos se venderán a través de Ticketea. La preventa exclusiva para clientes de ueno bank comenzará el 4 de mayo a las 11:00 a.m., con precios desde Gs. 285.600. Posteriormente, la venta general iniciará el 6 de mayo, con tarifas base de Gs. 336.000, según reportes locales.

Con esta expansión del Loop Tour 2026, Ed Sheeran reafirma su conexión con el público latinoamericano y consolida su presencia como uno de los artistas más influyentes del circuito global. La expectativa por sus presentaciones en la región se mantiene alta, impulsada por su capacidad de innovación en vivo y una trayectoria marcada por éxitos internacionales.