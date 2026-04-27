Netflix reinventa Scooby-Doo con serie live-action: elenco confirmado y primeros detalles de ‘Origins’

La plataforma Netflix ha revelado el primer adelanto de Scooby-Doo: Origins, una nueva producción que apuesta por el formato de acción real para reimaginar a los icónicos personajes de Misterios Inc.

Este proyecto marca un giro narrativo al centrarse en los orígenes del grupo, explorando cómo se conocieron y qué los llevó a convertirse en un equipo de investigación.

Las primeras imágenes difundidas muestran a los protagonistas humanos que darán vida a esta nueva versión, aunque el emblemático perro aún no ha sido presentado visualmente. La producción ya se encuentra en marcha en Atlanta, consolidando una de las apuestas más ambiciosas del catálogo reciente de la plataforma en el terreno de las adaptaciones. Según información oficial, el enfoque narrativo busca alejarse de lo conocido para profundizar en el inicio de la historia. “La serie es menos sobre lo que ya conoces y más sobre cómo empezó todo”, indica la descripción difundida por la propia compañía.

La trama se desarrolla en un campamento durante el último verano de sus protagonistas, un escenario que funciona como punto de partida para el encuentro entre los personajes. “Durante su último verano, los viejos amigos Shaggy y Daphne se ven envueltos en un inquietante misterio en torno a un cachorro de gran danés solitario y perdido que puede haber sido testigo de un asesinato sobrenatural”, detalla la sinopsis oficial. Este suceso inicial desencadena una investigación que pronto escala en complejidad.

A la historia se suman otros personajes clave que completan el grupo. Velma aparece como una figura analítica y científica, mientras que Fred se incorpora como una nueva presencia dentro de la dinámica del equipo. La narrativa avanza hacia un conflicto mayor que pone a prueba a los protagonistas. Según la descripción oficial, el caso se transforma en una experiencia más oscura: “los arrastra a una pesadilla escalofriante que amenaza con exponer todos sus secretos”.

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El elenco principal ya fue confirmado con actores jóvenes que asumirán estos roles clásicos. Mckenna Grace interpretará a Daphne Blake, mientras que Tanner Hagen dará vida a Shaggy Rogers. Por su parte, Abby Ryder Fortson encarnará a Velma Dinkley y Maxwell Jenkins asumirá el papel de Fred Jones. A ellos se suma Paul Walter Hauser, cuyo personaje aún no ha sido revelado en los anuncios iniciales.

Detrás de cámaras, el proyecto cuenta con un equipo creativo consolidado en la industria televisiva. Los guionistas y showrunners Josh Appelbaum y Scott Rosenberg lideran el desarrollo, acompañados en la producción ejecutiva por Greg Berlanti, Sarah Schechter y Leigh London Redman. La dirección del episodio piloto está a cargo de Toby Haynes.

Berlanti destacó la relevancia histórica del proyecto y su conexión con los creadores originales de la franquicia. “Uno de mis primeros y trabajos favoritos en Hollywood fue sentarme con Bill Hanna y Joe Barbera mientras firmaban celdas de animación”, recordó, en referencia a Bill Hanna y Joe Barbera. Sobre la nueva serie, añadió que el equipo logró construir una propuesta que recoge “su espíritu y su genial creación”.

La franquicia Scooby-Doo mantiene una presencia constante en la cultura popular desde su debut en 1969, acumulando múltiples series animadas, películas y versiones cinematográficas. Este nuevo proyecto live-action busca conectar con una audiencia contemporánea sin perder la esencia que la ha mantenido vigente durante décadas.

El actor Matthew Lillard, quien interpretó a Shaggy en las películas de principios de los años 2000, expresó recientemente su respaldo a esta nueva adaptación. “Estoy realmente feliz por ellos. Creo que la serie necesita volver”, afirmó. También destacó el valor temático de la historia: “Es la primera introducción a las historias de fantasmas para muchos niños, ¿verdad? Trata sobre la amistad y mantenerse unidos como grupo”. Finalmente, añadió: “Espero que mantengan lo que ha funcionado y le den su propio giro. Pero la realidad es que soy bastante purista con esa franquicia. El núcleo es realmente la amistad”.

Por ahora, Netflix no ha confirmado la fecha de estreno, aunque el inicio del rodaje indica que la producción avanza en su fase inicial. La serie se perfila como una de las apuestas clave en el universo de adaptaciones live-action, combinando nostalgia, misterio y una narrativa orientada a los orígenes de sus personajes.