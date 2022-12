Falleció 'Jo' Mersa Marley, nieto de Bob de Marley

Joseph "Jo Mersa" Marley, nieto de la leyenda del reggae Bob Marley e hijo del músico ganador del premio Grammy Stephen Marley falleció a los 31 años de forma repentina, reportaron medios internacionales.

Según informó TMZ, “Jo” murió de condiciones relacionadas con el asma. Las fuentes del medio no ofrecieron mayores detalles sobre el deceso del artista, también dedicado al género del reggae. Otros medios locales reseñaron que Mersa Marley fue encontrado sin vida sobre su vehículo en Florida.

Joseph, esposo y padre de una niña, era hijo de Stephen Marley, reconocido director y productor de música desde los años 80.

Joseph “Jo” Mersa Marley, nació en Kingston, Jamaica en marzo de 1991, donde pasó sus primeros años y asistió a la escuela preparatoria Saints Peter and Paul, luego se muda a Miami junto a su familia y estudia ingeniería de audio. El pequeño "Jo" estuvo expuesto a la música a muy temprana edad mientras era criado por su padre Stephen, uno de los 11 hijos de Bob Marley.

En 2010, teniendo 19 años, lanzó su primera canción "My Girl", un tema en colaboración con su primo Daniel Bambaata Marley. Cuatro años después en 2014, saca su primer EP, titulado “Cómodo”. Su último y segundo EP, “Eternal”, fue lanzado el año pasado.

Su abuelo, Bob Marley, fue un pionero en el movimiento reggae y reconocido por canciones como Everything’s Gonna Be Alright, Get Up, Stand Up, Is This Love, Buffalo Soldier, No Woman, No Cry y más.

Al igual que “Jo”, Bob falleció a los 36 años tras padecer cáncer de piel en 1981. A pesar de fallecer a una corta edad, el músico jamaiquino tuvo 11 hijos con 7 mujeres diferentes.

El padre de Jo Mersa, Stephen Marley, también tuvo una hija, Mystic Marley, que se dedica a la música.