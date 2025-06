De la fama a condena devastadora: Silentó recibe 30 años de prisión por matar a su primo

El rapero de “Watch Me (Whip/Nae Nae)”, fue sentenciado por el asesinato de su familiar en un caso marcado por la salud mental y la tragedia familiar.

Lo que comenzó como un ascenso meteórico a la fama terminó en tragedia. Ricky Lamar Hawk, mejor conocido como Silentó, el joven rapero que hizo bailar al mundo en 2015 con su éxito viral “Watch Me (Whip/Nae Nae)”, ha sido condenado a 30 años de prisión por la muerte de su primo, Frederick Rooks.

El veredicto fue confirmado el 11 de junio por la fiscal del condado de DeKalb, Sherry Boston, a Associated Press. Hawk, de 27 años, se declaró culpable de homicidio voluntario y otros cargos, incluyendo agresión agravada, posesión de arma de fuego durante la comisión de un delito y ocultamiento de la muerte de otra persona. El cargo original de asesinato fue retirado como parte de un acuerdo de culpabilidad.

El crimen ocurrió el 21 de enero de 2021 en un suburbio de Atlanta. Rooks fue encontrado sin vida en plena calle, con heridas de bala en la cara y en la pierna. Según el informe policial, cámaras de seguridad captaron varios vehículos abandonando la escena, incluyendo un BMW blanco propiedad de Silentó. Tan solo diez días después, el rapero confesó el asesinato, de acuerdo con la policía.

Años antes de este episodio, Silentó ya había hecho pública su lucha contra los problemas de salud mental. En 2019, durante una entrevista en el programa The Doctors, confesó abiertamente su sufrimiento emocional: “He estado luchando contra demonios toda mi vida, toda mi vida”, declaró. “La depresión no te abandona cuando te haces famoso, solo añade más presión”, agregó con crudeza. En un momento de honestidad que ahora resuena con dolorosa claridad, confesó: “No sé si podré ser verdaderamente feliz, no sé si estos demonios desaparecerán alguna vez”.

Este historial llevó a que su defensa también incluyera el argumento de enfermedad mental, lo que pesó en el desarrollo del proceso judicial.

Silentó alcanzó el estrellato a los 17 años con “Watch Me (Whip/Nae Nae)”, un tema que se viralizó en redes sociales y acumuló cientos de millones de reproducciones. Sin embargo, la fama temprana vino acompañada de una serie de incidentes legales, conductas erráticas y una espiral de inestabilidad que culminó en el asesinato de su primo.

Ahora, condenado a tres décadas tras las rejas, el joven rapero enfrenta el precio más alto de todos: la pérdida de su libertad, el quiebre de su carrera y una tragedia familiar irreparable. La historia de Silentó es, en última instancia, un recordatorio de que la fama no siempre salva y, en ocasiones, puede acelerar la caída.