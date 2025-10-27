Gloria Trevi denuncia manipulación en su biografía de Siri y Wikipedia

La artista vuelve a generar conversación, esta vez no por su música ni por sus giras internacionales, sino por un reclamo directo hacia dos de las plataformas digitales más utilizadas del mundo.

En el nuevo documental de ViX titulado “Gloria Trevi: Sin Filtros”, la artista mexicana asegura que su biografía ha sido alterada maliciosamente y bloqueada para evitar correcciones, impidiéndole mostrar los logros que ha cosechado durante su extensa carrera.

La revelación ocurre en una escena íntima del primer episodio, donde Trevi conversa con su esposo, Armando Gómez, durante un viaje familiar. Entre risas y comentarios cotidianos, el empresario comenta de manera casual: “A veces alteran Wikipedia”. Pero lo que parecía una simple observación, desencadena una denuncia contundente por parte de la cantante. “Mi Wikipedia la alteraron horrible”, responde Trevi con molestia, refiriéndose a los párrafos que describen los años más difíciles de su vida, entre 1997 y 2004, cuando enfrentó un proceso judicial del que finalmente fue absuelta.

En el documental, la intérprete de “Todos me miran” señala que las descripciones disponibles en la enciclopedia digital no solo son inexactas, sino también tendenciosas: “Quitaron todos mis premios, mis logros, mis conciertos, y en su lugar pusieron lo que siempre han dicho esas personas; me ponen de lo peor, que soy una criminal”, afirma indignada.

Su esposo, Armando Gómez, comparte la frustración y sugiere que detrás de la manipulación podría haber intereses económicos y hasta apoyo técnico especializado: “Le pusieron un candado que no lo puedes cambiar en 10 años; ¿quién hace eso? Necesitan un hacker… y un hacker te cobra, así que si son personas que supuestamente se están muriendo de hambre… entonces, ¿quién hace eso?”

Aunque Gloria Trevi evita mencionar nombres, la insinuación apunta a un conflicto que ha marcado buena parte de su carrera mediática: su enfrentamiento con Pati Chapoy y TV Azteca, una disputa que comenzó hace más de 25 años en los medios de comunicación y que hoy se mantiene activa en los tribunales de Estados Unidos.

Durante la grabación del documental, la cantante realiza un experimento frente a las cámaras. Le pregunta a Siri, el asistente virtual de Apple: “¿Quién es Gloria Trevi?” La respuesta la deja atónita. “Es información falsa; pura porquería”, responde molesta tras escuchar cómo se le describe. La escena, cargada de indignación y vulnerabilidad, se ha convertido en uno de los momentos más comentados del estreno del documental.

“Sabemos quiénes lo pusieron, ¿verdad?”, dice la artista al final del intercambio, lanzando una frase que suena tanto a advertencia como a desahogo.

Gloria Trevi: Sin Filtros muestra una faceta inédita de la cantante: más humana, más introspectiva y con una narrativa que combina momentos familiares con reflexiones sobre la exposición mediática que ha acompañado su carrera desde los años noventa. En esta producción, Trevi no solo habla de su pasado judicial, sino también del costo emocional de enfrentar la desinformación y los ataques digitales en la era de las redes sociales.

A lo largo del documental, Trevi insiste en que su imagen pública ha sido moldeada por factores externos, especialmente por el control que los medios y las plataformas digitales ejercen sobre la información disponible. Su denuncia cobra especial relevancia en un contexto donde las fake news y la manipulación de biografías en línea se han convertido en un problema global que afecta tanto a figuras públicas como a ciudadanos comunes.

El caso de Trevi pone en evidencia los desafíos que enfrentan los artistas frente a plataformas que, aunque son de acceso público, pueden ser editadas o manipuladas con intenciones dudosas. Su declaración sobre el supuesto “candado digital” en Wikipedia ha despertado el interés de especialistas en ciberseguridad y fanáticos que exigen transparencia sobre quién tiene realmente el control de su perfil en línea.

Mientras tanto, la cantante continúa con su carrera musical y con la promoción de Sin Filtros, una serie documental que promete mostrar la versión más sincera y directa de una mujer que, pese a los años y las controversias, sigue dispuesta a defender su verdad.

Con esta nueva polémica, Gloria Trevi reafirma su papel como una de las artistas más combativas y resilientes del espectáculo latino, y deja claro que su historia, por más que intenten reescribirla, sigue siendo suya.