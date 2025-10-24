Sean Diddy Combs fue atacado con cuchillo en prisión: 'Despertó con el arma en el cuello'

El atacante, que habría usado un arma artesanal elaborada con materiales contrabandeados, fue reducido por los oficiales y puesto en aislamiento preventivo.

El rapero y empresario “P. Diddy” vuelve a ocupar los titulares tras un violento incidente dentro de la cárcel donde cumple su condena.

Según reveló un amigo cercano del artista, el magnate de la música urbana fue atacado con un arma blanca de fabricación casera mientras dormía en su celda. El hecho habría ocurrido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde el cantante permanece recluido desde el inicio de su proceso judicial.

De acuerdo con el relato de su amigo Charlucci Finney, Diddy fue sorprendido por un recluso no identificado que ingresó en su celda durante la madrugada. “Despertó con el arma en el cuello, a solo segundos de sufrir un daño grave o incluso morir”, relató Finney, asegurando que el artista se salvó gracias a la rápida intervención de los guardias penitenciarios.

El atacante, que habría usado un arma artesanal elaborada con materiales contrabandeados, fue reducido por los oficiales y puesto en aislamiento preventivo. Aunque no se registraron heridas graves, el equipo médico del penal confirmó que Diddy sufrió lesiones leves y un evidente episodio de estrés postraumático tras el ataque.

Las autoridades carcelarias aún no han presentado cargos contra el agresor, y el caso se encuentra bajo investigación. Sin embargo, el entorno del artista considera que este hecho representa una seria amenaza a su seguridad personal y exige un traslado inmediato a una prisión de menor riesgo.

El abogado Brian Steel, quien encabeza su defensa, confirmó el incidente y aseguró que se trató de un intento de intimidación. “Un guardia impidió que el interno armado con una cuchilla lo atacara”, declaró. El abogado pidió al tribunal que su cliente sea reubicado en un centro penitenciario con mejores condiciones de seguridad, ya que considera que su vida corre peligro.

Steel también explicó que los reclusos con alto perfil público suelen ser blanco de ataques por parte de otros internos que buscan notoriedad o poder dentro de las cárceles. “Diddy es una figura reconocida y eso lo convierte en un objetivo vulnerable”, afirmó.

El equipo legal del artista inició además una apelación para reducir su condena o permitirle cumplir el resto de la pena en un centro menos hostil, mientras continúa cooperando con las autoridades judiciales.

Sean Combs, de 55 años, fue condenado a más de cuatro años de prisión por cargos relacionados con transporte con fines de prostitución, aunque fue absuelto de los delitos más graves de crimen organizado y tráfico sexual. Desde entonces, ha enfrentado una serie de desafíos dentro del penal, donde, según su entorno, ha sido víctima de hostigamientos y amenazas desde los primeros días de reclusión.

El artista, conocido por éxitos como I’ll Be Missing You y Bad Boy for Life, mantiene contacto constante con su equipo legal y su familia, quienes expresaron profunda preocupación por su bienestar. Finney aseguró que el rapero intenta mantenerse fuerte emocionalmente, aunque el miedo es una constante.

“Todo esto es intimidación. Él no está a salvo, y si algo le pasa, las autoridades serán responsables”, advirtió su amigo, dejando entrever que el ataque podría tener un trasfondo más complejo del que aparenta.

Expertos en seguridad penitenciaria señalan que las figuras públicas en prisión enfrentan riesgos adicionales, ya que su fama genera resentimientos, rivalidades y ataques que buscan obtener prestigio dentro del sistema carcelario. En este contexto, el caso de Diddy no es una excepción, y su defensa insiste en que debe ser tratado con medidas especiales de protección.

A pesar de las circunstancias, el artista ha manifestado su intención de reconstruir su vida y su imagen pública una vez recupere la libertad. Sin embargo, este reciente episodio ha puesto de relieve la vulnerabilidad de las celebridades en prisión y la urgencia de revisar los protocolos de seguridad en los centros de reclusión.

El ataque con cuchillo marca un nuevo capítulo en la turbulenta historia de P. Diddy. Lo que antes era una vida rodeada de lujo, éxito y fama, hoy se ve reemplazada por el miedo, la desconfianza y la lucha diaria por sobrevivir tras los muros de una prisión federal.

Aunque su equipo legal continúa batallando por su seguridad y una posible reducción de pena, el caso sigue abierto y el futuro del artista permanece en la incertidumbre.