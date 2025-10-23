Shakira aplaude a Bad Bunny por liderar el Super Bowl 2026: 'Ya era hora'

El artista puertorriqueño Bad Bunny será el encargado de protagonizar el espectáculo de medio tiempo del evento deportivo más visto del planeta, marcando un nuevo capítulo para la música en español y la representación latina en la cultura pop global.

El show se realizará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, y convertirá a Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del intérprete, en el primer artista que cantará principalmente en español en un Super Bowl. La noticia fue confirmada por la NFL y Apple Music, y ha generado una ola de reacciones en todo el mundo, desde celebraciones por la diversidad hasta críticas de sectores conservadores en Estados Unidos.

Entre las figuras que más aplaudieron el nombramiento se encuentra Shakira, quien encabezó junto a Jennifer López uno de los espectáculos más memorables en 2020. En declaraciones a Variety, publicadas el 21 de octubre, la cantante colombiana celebró con entusiasmo la decisión de la NFL: “Ya era hora”.

La intérprete de “Hips Don’t Lie” recordó los desafíos que enfrentó al incluir el español en su propio show hace cuatro años: “Recuerdo que cuando hicimos el nuestro, incluso tener una parte del repertorio en español fue una decisión audaz”, explicó. “La aceptación de la música en español como parte del mainstream ha avanzado muchísimo desde que empecé”.

Para Shakira, el éxito de Bad Bunny representa la evolución natural de un proceso cultural que ella misma ayudó a construir.

“Me gusta pensar que todo el tiempo en que mi música se encontró con resistencia o desconcierto en el mundo angloparlante antes de ser adoptada, ayudó a forjar el camino hacia donde estamos ahora”, afirmó la artista, ganadora de múltiples premios Grammy.

Shakira, de 48 años, destacó que la elección de Bad Bunny va más allá de la música. “Me siento muy orgullosa de que él encabece el escenario más grande del mundo”, dijo. “No solo representa a nuestra cultura, sino también lo importante que se ha vuelto la música en español a escala global y lo universal que se ha vuelto”.

Su declaración resonó en redes sociales, donde miles de fanáticos destacaron el papel pionero de Shakira en la internacionalización del pop latino y el reguetón.

Por su parte, Bad Bunny, quien ya había aparecido en el Super Bowl LIV junto a Shakira y JLo en 2020, se mostró profundamente emocionado. En un comunicado posterior al anuncio, expresó: “Lo que siento me trasciende. Es por quienes me precedieron y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown… esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia”.

El intérprete de “Tití Me Preguntó” añadió una frase que rápidamente se volvió viral en redes: “Ve y dile a tu abuela que seremos el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl”.

Aunque millones de fanáticos celebraron el anuncio, algunos sectores conservadores de Estados Unidos criticaron la decisión de la NFL. Figuras como Corey Lewandowski, exasesor de Donald Trump, y la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, insinuaron que agentes del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) estarían presentes durante el evento, comentarios que muchos interpretaron como un intento de politizar la actuación del artista.

Pese a la controversia, la industria musical y artistas como Ricky Martin, Karol G y Residente felicitaron públicamente a Bad Bunny por llevar el idioma español al escenario más visto del planeta.

El Super Bowl es seguido cada año por más de 100 millones de espectadores alrededor del mundo. En los últimos años, la NFL ha apostado por mayor diversidad en sus espectáculos, con artistas de distintos géneros y orígenes, desde Rihanna hasta Dr. Dre, Snoop Dogg y Mary J. Blige.

Jennifer López, quien compartió el escenario con Shakira en 2020, también respaldó al puertorriqueño durante una entrevista en CBS Mornings: “No te hagas eso. Te lo digo, simplemente dale una oportunidad. Es algo maravilloso lo que está pasando”.

Aquel show de Shakira y JLo fue un punto de inflexión en la visibilidad latina dentro del entretenimiento estadounidense. Ahora, Bad Bunny continúa esa herencia con un mensaje claro: la música en español ya no necesita traducción para conquistar el mundo.