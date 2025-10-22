Jennifer Lopez desata polémica y su ex Ojani Noa le responde: 'Deberías avergonzarte de ti'

Durante una reciente entrevista con el famoso presentador Howard Stern, Jennifer Lopez, la “Diva del Bronx”, dejó al público impactado con una revelación inesperada sobre su vida sentimental y sus relaciones pasadas. Sus palabras, cargadas de introspección y honestidad, no solo encendieron las redes, sino que provocaron una contundente respuesta de uno de sus exes, Ojani Noa, quien no dudó en contraatacar públicamente.

En plena promoción de su nuevo musical “Kiss of the Spider Woman”, JLo habló con una sinceridad pocas veces vista sobre lo que considera su mayor aprendizaje en el amor. Stern, conocido por sus entrevistas directas y sin filtros, lanzó una pregunta que cambió por completo el tono de la conversación: “¿Piensas que has sido verdaderamente amada?”

La artista, sin dudar, respondió con un simple pero revelador “No”. El conductor insistió: “¿Y has sentido la experiencia de amar plenamente a alguien?”

A lo que Lopez contestó con firmeza: “Sí”. A partir de ese momento, la entrevista tomó un giro emocional. Lopez reflexionó sobre sus relaciones pasadas y el tipo de amor que recibió: “Aprendí que no es que yo no sea alguien a quien amar, sino que ellos no son capaces. No saben. Y, ojo, me dieron lo que tenían, me lo dieron todo. Todos los anillos y todo lo que hubiese querido. Las casas, los anillos, la boda, todo”, explicó con cierta tristeza en la mirada.

Sin embargo, también admitió que parte del problema fue la falta de amor propio: “No me amé a mí misma”, confesó, dejando al público sin palabras.

Sus declaraciones rápidamente se volvieron virales y provocaron distintas reacciones. Pero quien más se sintió aludido fue su primer esposo, Ojani Noa, con quien estuvo casada entre 1997 y 1998. El exmodelo cubano no tardó en responder desde sus redes sociales con un mensaje tan directo como explosivo: “Deja de menospreciarnos. Deja de menospreciarme con tu papel de víctima. El problema no somos nosotros. No soy yo. El problema eres tú. Tú fuiste la que pudiste no bajarte los pantalones. Has sido ‘amada’ unas cuantas veces. Te has casado cuatro veces. Y has tenido innumerables relaciones entre medias. Has tenido buenas relaciones… Por ejemplo, yo”.

En su publicación, Noa también la acusó de serle infiel y de priorizar la fama por encima de su felicidad personal. “Tú eres el problema, deberías avergonzarte de ti misma”, concluyó.

Las palabras de Ojani Noa encendieron el debate entre los fans y la prensa del espectáculo. Mientras algunos lo apoyan, argumentando que Jennifer Lopez ha idealizado su rol en el amor, otros defienden a la cantante, recordando que su mensaje principal fue de autoaceptación y crecimiento emocional.

A sus 56 años, JLo ha pasado por relaciones altamente mediáticas con figuras como Ben Affleck, Marc Anthony, Alex Rodríguez y Casper Smart. A pesar de los altibajos, ha demostrado una y otra vez que sabe reinventarse, tanto en lo profesional como en lo personal. Su reflexión, según sus seguidores, refleja una madurez distinta a la de sus primeras décadas en el estrellato.

Más allá de las polémicas, sus palabras sobre el amor propio parecen ser la base de su nueva etapa artística. En sus recientes apariciones públicas, Lopez ha insistido en que se encuentra enfocada en sí misma y en su carrera, asegurando que su prioridad es “ser fiel a quien realmente soy”.

Con esta entrevista, Jennifer Lopez no solo abrió un nuevo capítulo de su vida pública, sino también una conversación global sobre las relaciones, la autovaloración y los ciclos emocionales que enfrentan las mujeres en el amor.