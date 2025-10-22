Chris Martin y Gwyneth Paltrow presencian el debut musical de su hija con la canción 'Satellite'

Actualmente, Apple cursa su último año en la Universidad de Vanderbilt , donde estudia Ley, Historia y Sociedad, pero también se mantiene activa en las artes escénicas del campus.

Apple Martin, hija del cantante y la actriz, dio un paso decisivo en su carrera artística al debutar como vocalista en un escenario público.

A sus 21 años, la joven heredera del talento musical y la elegancia actoral sorprendió a los asistentes de Cannery Hall, en Nashville, interpretando “Satellite”, una canción que será lanzada oficialmente el 28 de octubre, según confirmó la banda universitaria Jade Street a través de sus redes sociales.

La actuación, ampliamente difundida en TikTok, mostró a Apple con un top blanco, inicialmente tímida pero ganando seguridad a medida que avanzaba la canción. Su interpretación fue acompañada por los integrantes de Jade Street, con quienes compartió un ambiente cercano y lleno de energía. Según reportó el diario estudiantil The Vanderbilt Hustler, su padre, Chris Martin, estuvo presente, manteniendo un perfil bajo y saludando discretamente a quienes lo reconocieron, asegurándose de que la atención permaneciera en su hija.

Aunque este es su primer show público, Apple ya contaba con experiencia musical previa. Según NME, figura como coautora de “Let Somebody Go”, interpretada por Coldplay junto a Selena Gomez en el álbum Music of the Spheres (2021), así como de “feelslikeimfallinginlove”, un tema de su padre lanzado este año. La conexión familiar con la música también se refleja en su hermano menor, Moses Martin, quien participó como corista en la canción “Humankind” del mismo disco.

El interés artístico de Apple no es nuevo. NME recordó que en 2016, durante un evento benéfico, cantó “Just a Little Bit Of Your Heart” de Ariana Grande, mientras Moses interpretó “House of Gold” de Twenty One Pilots. Esta exposición temprana consolidó su relación con la música y el escenario.

Actualmente, Apple cursa su último año en la Universidad de Vanderbilt, donde estudia Ley, Historia y Sociedad, pero también se mantiene activa en las artes escénicas del campus. Según Vanity Fair, fue parte del grupo de teatro musical Original Cast y recientemente protagonizó una parodia titulada Love on an Island, inspirada en el programa Love Island.

Antes de su debut musical, Apple también captó la atención del mundo de la moda. En octubre, protagonizó una campaña para la firma británica Self-Portrait y previamente apareció en un anuncio nacional de GAP junto a su madre. En entrevista con The Telegraph, la joven comentó: “Mi estilo es simple pero con un giro”, agregando que suele “robar” prendas del closet de su madre para crear sus atuendos.

A pesar de haber crecido bajo los reflectores, Apple enfatiza la importancia de la disciplina y la humildad. En la misma entrevista reflexionó: “Sé que no es una forma normal de crecer, de ninguna manera. Pero mis padres hicieron un gran trabajo inculcándome que no debo sentirme con derecho a nada. Tengo que trabajar”.

Esta filosofía guió su elección de escenario para el debut: en lugar de presentarse con toda la maquinaria de Coldplay, prefirió un ambiente universitario, rodeada de amigos y compañeros. Sobre esta decisión, explicó: “Pasar tiempo con mis amigos y tratar de tener una experiencia universitaria normal me hace sentir más normal. Nos gusta tocar la guitarra, cantar, o pasar horas viendo reality shows como ‘America’s Next Top Model’”.

El debut de Apple Martin no solo marca su entrada al mundo musical, sino que también evidencia su capacidad para equilibrar la fama heredada con una vida universitaria y un crecimiento personal sólido. Su interpretación de “Satellite” refleja talento, autenticidad y la determinación de forjar su propio camino, más allá del legado de sus famosos padres.