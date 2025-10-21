Rosalía ilumina Times Square con el anuncio de 'LUX': su nuevo álbum

La española ha vuelto a demostrar que domina como pocas el arte del misterio y la expectación.

Después de semanas llenas de pistas en redes sociales, rumores entre sus seguidores y especulaciones mediáticas, la artista catalana Rosalía sorprendió al mundo con un anuncio monumental: su nuevo disco se titulará LUX y verá la luz el próximo 7 de noviembre. La revelación no se hizo en un escenario cualquiera, sino en el corazón de Nueva York, en Times Square, donde un gigantesco cartel con la imagen de la cantante confirmó lo que sus fans llevaban tiempo esperando.

En la fotografía proyectada en el icónico enclave neoyorquino, Rosalía aparece vestida completamente de blanco, con un atuendo que evoca la estética de una monja. A su lado, se leen las palabras “LUX” y la fecha del lanzamiento, acompañadas de un símbolo enigmático que muchos de sus seguidores reconocieron de campañas anteriores. Aunque la cantante no se pronunció de inmediato sobre el cartel, poco después publicó en sus historias de Instagram un recordatorio: a las 20:45 horas realizaría un directo en TikTok, prometiendo una conexión especial con su público.

Rosalía desvela la fecha de su nuevo disco, 'Lux': el álbum verá la luz a principios de noviembre: La noticia ha sido desvelada en una de las pantallas de Times Square (Nueva York), una hora antes de que lo confirmara ella en sus redes, tal y como tenía… https://t.co/xTEh88viIk pic.twitter.com/TATrXsePjB — MUSICA (@MUSICACOPYLEFT) October 20, 2025

El anuncio llega más de tres años después del fenómeno global MOTOMAMI, un trabajo que redefinió su carrera y consolidó su imagen como una de las artistas más innovadoras de la música contemporánea. Desde entonces, Rosalía ha mantenido a sus fans en vilo con señales cuidadosamente diseñadas. Publicaciones en redes mostrando partituras, accesorios con forma de clave de sol y un misterioso emblema similar al símbolo de la paz proyectado semanas atrás en la plaza de Callao, en Madrid, fueron solo algunos de los indicios de su regreso.

Todo formaba parte de una campaña meticulosa, que ahora se revela como la antesala de LUX. En los últimos días, la cantante compartió imágenes que alimentaron aún más la intriga: una mesa de maquillaje, un teléfono móvil, una cámara y varios instrumentos, elementos que aparecieron justo antes del esperado directo en TikTok.

El interés de Rosalía por la estética y el sonido europeos también ha sido una pieza clave en esta nueva era. Hace apenas una semana, la artista publicó anotaciones en partituras que hacían referencia a Berlín y al mítico club Berghain, detalles que llevaron a muchos a sospechar que LUX exploraría sonoridades más electrónicas y conceptuales.

La revista Forbes también había adelantado algunas pistas en un artículo reciente, donde incluyó a Rosalía entre las mujeres más influyentes de España. Según el medio, el nuevo disco podría incluir colaboraciones con Sean Paul y Caroline Polachek, dos nombres que apuntan a una mezcla de estilos y géneros que van desde el dancehall hasta la experimentación pop.

Durante el fin de semana previo al anuncio, la cantante publicó un breve video en el que se la veía escuchando una melodía con coros de tintes celestiales. Muchos interpretaron ese fragmento como una muestra del tono espiritual que podría dominar su nuevo trabajo. Esa intuición se refuerza ahora con el título del disco: LUX, una palabra en latín que significa “luz”, y que encaja con la estética blanca, simbólica y mística de las imágenes promocionales.

El nombre, de hecho, ya había sido registrado por Rosalía en la Oficina de Propiedad Intelectual meses atrás, lo que dio a sus seguidores la certeza de que algo grande se avecinaba. Como en sus anteriores lanzamientos, la artista ha combinado la estrategia digital con una narrativa visual impecable, generando un fenómeno global incluso antes de que el álbum se estrene.

A medida que se acerca el 7 de noviembre, la emoción crece entre sus seguidores. LUX promete ser no solo un regreso, sino una nueva etapa en la evolución artística de Rosalía, marcada por su inconfundible fusión entre lo sagrado y lo terrenal, la modernidad y la tradición. Una vez más, la catalana ha conseguido lo imposible: convertir la espera en un espectáculo mundial.