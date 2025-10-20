Greeicy Rendón emite mensaje tras la detención de su padre acusado de tortura y secuestro

Luis Alberto Rendón fue detenido el pasado 12 de octubre por su presunta participación en un caso de secuestro y tortura, ocurrido en el primer semestre de 2023. Los hechos se dieron en una finca propiedad de la artista en Llanogrande, Antioquia.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la cantante colombiana Greeicy Rendón expresó un mensaje cargado de reflexión y apoyo hacia su familia. “Los grandes valores que hoy hacen parte de mí y que me permiten con tranquilidad considerarme un GRAN ser humano… Vienen de las personas con las que crecí, la familia que me rodea desde mi día cero, que me enseñó entre tantas cosas a trabajar duro, H O N E S T A M E N T E, a nunca pasar por encima de nadie, me enseñaron a siempre ser justos con las personas que nos rodean y a hacer siempre las cosas de la manera bonita, de la manera correcta…” indicó la artista.

Agregó: “Es imposible que no duela el alma cuando te tocan lo que más amas y más aún cuando sabes lo maravilloso que son como seres humanos…”

Y culminó su pronunciamiento con la frase: “Tiempo al tiempo, espacio a la V E R D A D Y aunque sufra el C O R A Z Ó N… Siempre con la frente en alto porque la conciencia nos enseñó que si está limpia bien se descansa.”

Luis Alberto Rendón fue capturado en Cali y se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario, debido a su edad y estado de salud, mientras el proceso sigue su curso.

La fiscalía lo imputa por los delitos de secuestro simple y tortura agravada, en hechos que han conmocionado por su gravedad.

Según las investigaciones, el episodio ocurrió el 8 de mayo de 2023 en la finca “La Convención”, ubicada en el municipio de Rionegro, Antioquia. Dos trabajadores de la propiedad habrían sido retenidos, lesionados y torturados luego de que se les acusara de robar una caja fuerte con una suma cercana a 1.000 millones de pesos en joyas y dinero en efectivo.

Los testimonios, disponibles en audiencia, son impactantes. Uno de los empleados, Francisco Lenis (nombre citado como “Francisco Levis” en algunas crónicas), contó que: “Llegaron los cinco hombres, don Alberto nos llamó para que nos presentáramos… Empezaron a pegarle con la cacha del revólver, me tiraron en la cabeza, me cogieron siete puntos. Me duele la cabeza constantemente…”

El otro trabajador, Elder Ruiz, aseguró que: “Don Alberto me llama y me dice que les colabore a los muchachos. El señor Ariel estaba con un arma de largo alcance… yo escuchaba los gritos… me decían que no me podía mover.”

La fiscalía identificó también lo que denominó los “hombres de negro”: cinco sujetos vestidos de negro, armados con fusiles, que habrían ingresado a la finca para ejecutar los hechos bajo presunta orden de Rendón padre.

Hasta ahora, los implicados directos, los cinco hombres, ya están en proceso judicial. El padre de Greeicy aún no se ha allanado a los cargos que se le imputan.

La reacción de Greeicy Rendón generó un gran eco en redes sociales y en medios de comunicación, pues se trata de una figura pública que hasta ahora mantenía una imagen centrada en su carrera artística. Al hacer visible el respaldo a su padre y mencionar el valor de la honestidad y la familia, la cantante buscó trasladar el foco a un plano personal y emocional, más allá del escándalo.

Este caso ha abierto además un debate sobre la responsabilidad, la justicia por mano propia y el papel de figuras públicas vinculadas a escándalos judiciales familiares. Asimismo, pone en evidencia el escrutinio al que hoy están sometidas las celebridades en Colombia cuando sus vínculos personales se cruzan con investigaciones judiciales.

El proceso que afronta Luis Alberto Rendón sigue abierto y mediado por la Fiscalía General de la Nación, la cual aún evalúa pruebas, testimonios y posibles nuevos vinculados. El hecho de que las víctimas hayan declarado en audiencia y que el padre de la artista no aceptara los cargos refleja lo complejo que será la resolución final.

Para Greeicy, más allá del caso puntual, este episodio representa un momento definitorio: ser parte de la historia mediática implica gestionar tanto la visibilidad como la vulnerabilidad. Según sus propias palabras, “la conciencia nos enseñó que si está limpia, bien se descansa”.

Desde el punto de vista de SEO y cobertura, este suceso reúne varios elementos que lo hacen relevante: una figura pública conocida, un proceso judicial de gravedad con secuestro y tortura, testimonios escalofriantes y una reacción directa en redes sociales. Todo lo cual lo convierte en una historia de alto interés para medios, audiencia y plataformas de búsqueda.

Con el paso del tiempo, habrá que ver si aparecen nuevos imputados, cómo avanza la investigación y cuál será el desenlace legal. Mientras tanto, el pronunciamiento de Greeicy queda como una declaración de valores, emoción familiar y esperanza en que “el tiempo y la verdad” hagan su curso.