Cardi B se declara fan de Ana Gabriel y canta todos sus éxitos

La rapera volvió a acaparar la atención de las redes sociales, aunque esta vez no fue por un lanzamiento musical ni por su característico estilo provocador.

La rapera estadounidense Cardi B sorprendió a sus seguidores al asistir al concierto de Ana Gabriel en Nueva York, donde se mostró completamente entregada, cantando con emoción algunos de los temas más emblemáticos de la icónica artista mexicana.

Durante la presentación, la intérprete de “Bodak Yellow” fue captada disfrutando del espectáculo, coreando a todo pulmón canciones como “La Farsante”, “Quién como tú”, “Ay Amor” y “No te hago falta”. Los videos, compartidos por la propia Cardi B en sus historias de Instagram, revelan su entusiasmo genuino y su profundo respeto por la música mexicana.

“¡Viva!”, escribió la rapera en una de sus historias, junto a una bandera de México, desatando una ola de reacciones positivas entre sus fans y seguidores de la cantante sinaloense.

Aunque muchos la asocian con el rap y el trap, Cardi B demostró que su conexión con la música latina va mucho más allá de los géneros urbanos. En los clips publicados, se la ve visiblemente emocionada, siguiendo cada letra y cada melodía de las canciones de Ana Gabriel, conocida como “La Diva de América”.

Esta no es la primera vez que la artista de origen dominicano muestra su afinidad por la música hispana. En otras ocasiones, ha interpretado temas de Rocío Dúrcal y ha manifestado su admiración por la cultura mexicana, especialmente por su pasión y su fuerza emocional. Pero esta vez, su entusiasmo con Ana Gabriel generó una sensación de cercanía inesperada entre dos mundos musicales muy distintos.

Los asistentes al concierto relataron que Cardi B se comportó como una seguidora más: bailó, cantó y aplaudió cada interpretación de la artista mexicana, demostrando una conexión que trascendió el idioma.

Cardi B at the Ana Gabriel concert in NYC tonight. 😍 pic.twitter.com/gEbyIuvZLz — Fan Account | #BLM 🫵🏾 (@BardiUpdatess) October 19, 2025

El momento no tardó en viralizarse en redes sociales. Muchos usuarios elogiaron la naturalidad y emoción de la rapera, destacando cómo su gesto ayudó a visibilizar nuevamente el poder emocional y universal de la música mexicana. Muchos resaltaron que Cardi B se sabía las canciones completas, algo que sorprendió incluso a los fanáticos más fieles de Ana Gabriel.

“Durante su paso por el show, la intérprete de ‘Bodak Yellow’ dejó claro que su conexión con la música latina va más allá del reguetón o los géneros comerciales”, destacó el medio Oddity Central sobre la escena.

Para la rapera, cuya lengua materna es el inglés, el idioma no fue una barrera para sentir y disfrutar la música, una muestra más de cómo las emociones trascienden fronteras culturales y lingüísticas.

El gesto de Cardi B también pone en relieve la trascendencia del legado de Ana Gabriel, una de las voces más queridas de la música mexicana. Con más de cuatro décadas de trayectoria y clásicos atemporales como “Simplemente amigos” y “Luna”, la artista continúa inspirando a públicos de todas las edades y nacionalidades.

Aunque Ana Gabriel aún no ha reaccionado públicamente a las publicaciones de Cardi B, el reconocimiento de una figura internacional como ella refuerza la vigencia y alcance global de su música.

Cardi B looks absolutely stunning at Ana Gabriel’s concert tonight pic.twitter.com/GP5uiCbPqD — CardiBArchive (@cardibarchive_) October 19, 2025

En un panorama musical dominado por el pop urbano y el trap, el hecho de que una estrella del rap se declare fan de una intérprete mexicana de baladas y rancheras marca un encuentro simbólico entre generaciones, estilos y culturas. Cardi B no solo celebró el talento de Ana Gabriel, sino que también rindió homenaje a una tradición musical que sigue conquistando corazones en todo el mundo.