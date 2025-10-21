Monstruo | Charlie Hunnam: Así fue la brutal transformación para convertirse en Ed Gein

El actor, recordado por su icónico papel en Hijos de la Anarquía, se adentra en el papel más extremo de su carrera con Monstruo.

La historia de Ed Gein, la nueva miniserie de Netflix dirigida por Ryan Murphy. La producción, inspirada en la vida real del asesino que conmocionó a Estados Unidos en los años 50, exigió al actor británico una transformación física y emocional que lo llevó al límite: perdió 14 kilos, se aisló del mundo y exploró los rincones más oscuros de la mente humana.

Según Men’s Health, el creador Ryan Murphy, responsable de éxitos como Dahmer y Los hermanos Menéndez, apostó por Hunnam para liderar esta entrega de su antología criminal. En esta ocasión, el foco recae sobre Ed Gein, el “asesino de Plainfield”, cuyas prácticas macabras inspiraron clásicos del terror como Psicosis, La matanza de Texas y El silencio de los inocentes.

La historia de Gein es una de las más inquietantes del siglo XX. Nacido en Wisconsin, creció en un hogar dominado por el abuso y la represión. Su madre, profundamente religiosa y obsesionada con el pecado, lo educó en un aislamiento absoluto, convenciéndolo de que el mundo exterior era corrupto. “Le decía todos los días de su vida que lo odiaba porque no había nacido siendo una niña, la hija que ella siempre quiso”, relató Hunnam sobre el vínculo enfermizo que definió la psicología del criminal.

Ese entorno disfuncional moldeó a un hombre incapaz de conectar con la realidad, un aspecto que la serie retrata sin caer en el morbo. “Había sufrido abusos, lo dejaron aislado, así que no tenía un contexto social real que reflejara su comportamiento normal”, explicó el actor. En su preparación, Hunnam no solo se propuso parecerse físicamente a Gein, sino entenderlo desde adentro.

El intérprete decidió adelgazar 14 kilos para reflejar la apariencia desnutrida del asesino. “Era un tipo muy delgado y desnutrido. En fin, el primer paso fue perder 14 kilos para parecerme a él”, afirmó. Sin embargo, la transformación no fue solo física: el actor se sumergió en una investigación psicológica exhaustiva para reconstruir la mente fragmentada de su personaje.

“Nos interesaba mucho más por qué Ed hizo lo que hizo, que explorar lo que hizo”, reveló Hunnam en una entrevista con People. Para él, la clave de la actuación estaba en desentrañar “ese rincón extraño, minúsculo y oscuro de la condición humana” donde habita la soledad extrema y la pérdida total de empatía.

El guion, según el actor, evita glorificar la violencia y se enfoca en el drama humano detrás de los crímenes. En palabras de Hunnam, su reto fue encontrar “la verdad interna de Gein”, un hombre que nunca aprendió a amar ni a ser amado. La serie, además, examina cómo la represión moral y la culpa religiosa pueden distorsionar la mente hasta niveles irreparables.

El proceso fue tan intenso que Hunnam admitió haber atravesado un colapso emocional durante el rodaje. El aislamiento y la inmersión prolongada en la mente de Gein lo obligaron a replantear su propia relación con el sufrimiento. “Fue una experiencia que me cambió por dentro”, confesó.

La interpretación promete ser uno de los mayores desafíos de su carrera, tanto por su rigor físico como por la profundidad emocional del personaje. Con Monstruo: la historia de Ed Gein, Ryan Murphy y Charlie Hunnam reabren el debate sobre los límites del mal y la fascinación del público por las mentes criminales.