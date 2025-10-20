Casa 'en llamas' causa confusión: la decoración de Halloween que engañó a todos

Lo que parecía una emergencia terminó siendo una de las decoraciones de Halloween más realistas de Estados Unidos.

En Fountain Inn, Carolina del Sur, una pareja de vecinos logró que su hogar se convirtiera en sensación viral luego de que numerosos transeúntes y automovilistas llamaran a los bomberos creyendo que la casa estaba incendiándose. La realidad era muy distinta: todo formaba parte de un elaborado montaje festivo.

Los protagonistas son Amanda Peden y Sam Lee, apasionados por Halloween y conocidos en su comunidad por sus impresionantes escenografías. Este año, su creación ha superado cualquier expectativa: una fachada que simula un incendio real, con columnas de humo, llamas anaranjadas y efectos de luz perfectamente sincronizados. El resultado es tan convincente que ha provocado varias alertas falsas al departamento local de bomberos.

“Cuando Amanda publicó esto por primera vez hace dos años, recibíamos un flujo constante de llamadas”, relató Russell Alexander, jefe del Departamento de Bomberos de Fountain Inn. “Este año, aún no hemos llegado al punto, pero hasta el 6 de octubre, ya habíamos recibido cuatro llamadas”, agregó en declaraciones recogidas por Odditycentral.

La decoración, una mezcla de máquinas de humo, iluminación cuidadosamente dirigida y trabajo de cámara profesional, ha confundido a decenas de personas que pasan frente a la vivienda. Aunque el departamento de bomberos asegura que el montaje no se asemeja exactamente a un incendio real, el efecto visual es suficiente para alarmar a cualquier observador inexperto.

“El humo sube demasiado lento y no es del color adecuado”, explicó Alexander. “Pero para alguien que no sabe cómo se ve un incendio estructural, parece una pesadilla”, añadió.

Para evitar malentendidos, Amanda decidió advertir públicamente sobre su obra maestra. El pasado 4 de octubre, publicó un mensaje en Facebook y TikTok: “Mi casa está en llamas (no es un incendio de verdad). Voy a encender las luces todas las noches de 20 a 22 hasta el 31 de octubre. ¡Por favor, no llamen a los bomberos!”.

Aun así, las llamadas de emergencia no se han detenido por completo. Por eso, el cuerpo de bomberos mantiene comunicación constante con la pareja, acudiendo de inmediato cada vez que se reporta un incendio en esa dirección, para garantizar la seguridad y descartar cualquier riesgo real.

El ingenio de Peden y Lee no es nuevo. En 2021, su casa fue decorada con un avión destrozado y pasajeros esqueléticos, incluyendo uno que colgaba de un árbol con un paracaídas improvisado. Un año después, recrearon un accidente automovilístico con una furgoneta volcada y un esqueleto atrapado en su interior. Sin embargo, 2023 fue el punto de inflexión: ese año presentaron por primera vez la casa “en llamas”, una idea que transformó su afición en un fenómeno viral.

Desde entonces, su residencia se ha convertido en una atracción local. Familias enteras visitan el vecindario para ver el espectáculo, tomarse fotografías y grabar videos para redes sociales. Mientras algunos aplauden su creatividad y el detalle técnico de la simulación, otros opinan que una decoración tan realista “debería ser ilegal” porque genera pánico innecesario entre los vecinos.

Pese a las opiniones divididas, Amanda y Sam defienden su obra como una forma de expresión artística. “No queremos causar sustos reales, solo celebrar Halloween de manera distinta”, comentaron en redes. Para ellos, el límite entre la fantasía y la realidad es precisamente lo que hace fascinante esta fecha.

Su caso ha reabierto el debate sobre hasta qué punto las decoraciones extremas son aceptables. Algunos expertos en seguridad advierten que este tipo de montajes pueden distraer a conductores o provocar llamadas falsas que retrasen emergencias verdaderas. Sin embargo, los fanáticos del Halloween extremo aseguran que este tipo de propuestas mantienen viva la esencia creativa de la festividad.

En cualquier caso, la casa de Amanda y Sam ya pasó de ser una simple decoración a convertirse en una leyenda del Halloween moderno, un ejemplo de cómo la pasión, la tecnología y el ingenio pueden, literalmente, encender la imaginación de toda una comunidad.