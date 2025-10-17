Barbie 'La Llorona': el homenaje más esperado al Día de los Muertos 2025

Mattel vuelve a sorprender al mundo con una propuesta que une el arte, la memoria y la identidad mexicana.

En su ya tradicional colección Barbie Día de los Muertos 2025, la compañía presenta una edición especial inspirada en La Llorona, la leyenda más enigmática y conmovedora del folclore nacional. Esta nueva versión rinde tributo a las raíces culturales de México y a su manera única de transformar el dolor y la pérdida en un acto de recuerdo y belleza.

Desde su debut en 2019, la serie Barbie Día de los Muertos ha sido una de las más exitosas y buscadas por los coleccionistas internacionales. Cada entrega ha destacado elementos distintivos de la celebración, como las calaveras de azúcar, los bordados tradicionales o las coronas florales, convirtiéndose en un símbolo contemporáneo de respeto hacia una de las festividades más importantes del país. En esta ocasión, Mattel apuesta por un relato que trasciende el tiempo y las fronteras: la historia de la mujer que llora por sus hijos y que, según la leyenda, vaga entre el mundo de los vivos y los muertos.

La nueva Barbie La Llorona fue diseñada por Javi Meabe, quien interpretó la esencia del mito desde un enfoque artístico y elegante. Su diseño fusiona la tradición mexicana con un aura sobrenatural: luce un vestido blanco de encaje con capas vaporosas, un corsé ajustado y una falda azul que evoca las aguas donde se dice que La Llorona busca a sus hijos. Las mangas amplias y las manos ligeramente esqueléticas aportan un toque espectral sin perder la sofisticación característica de la marca.

“La colección Barbie Día de Muertos continúa evolucionando, celebrando tanto la tradición como las historias que definen nuestro patrimonio cultural. Este año nos inspira La Llorona, una leyenda que sigue uniendo generaciones”, expresó Rafael Álvarez, Director de Marketing de la categoría de Muñecas en Mattel.

Con esta declaración, la compañía reafirma su compromiso de mantener viva la herencia mexicana a través de productos que combinan diseño, simbolismo y respeto cultural.

El empaque de esta edición limitada fue diseñado por Charis Ceniseroz y destaca por su estética cinematográfica. En tonos negros y azulados, el fondo recrea una atmósfera de niebla y reflejos acuáticos, en clara alusión a los ríos donde, según la leyenda, se manifiesta La Llorona. Cada caja incluye una base de exhibición y un certificado de autenticidad, elementos pensados para satisfacer a los coleccionistas más exigentes.

Esta pieza forma parte de la línea Edición Premium, con acabados minuciosos y materiales de alta calidad. Su lanzamiento se realizará el 14 de octubre de 2025, inicialmente de forma exclusiva en El Palacio de Hierro, antes de llegar a otros puntos de venta seleccionados en México y a la tienda oficial de Mattel.

El precio oficial de la Barbie Día de los Muertos 2025: La Llorona será de alrededor de 165 dólares estadounidenses. Sin embargo, los miembros del Barbie Signature Club podrán adquirirla a un precio preferencial cercano a los 132 dólares, accediendo antes que el público general y con beneficios exclusivos de preventa.

Más allá de ser una pieza de colección, esta edición de Barbie La Llorona representa un homenaje al legado oral y simbólico de México. Mattel apuesta por la unión entre la estética moderna y el respeto a las tradiciones ancestrales, reforzando su conexión con la cultura latinoamericana y su potencial de alcance global.

Con cada nueva edición del Día de los Muertos, la marca reafirma su papel como puente entre generaciones. Al reinterpretar a La Llorona, figura que ha inspirado canciones, películas y leyendas urbanas, la compañía demuestra que la memoria cultural puede transformarse en arte, diseño y emoción.

Con esta edición, Mattel no solo honra una historia profundamente mexicana, sino que también celebra la capacidad del país para mantener viva su identidad a través del arte, la imaginación y la belleza que habita en cada recuerdo.