MTV apaga su señal musical tras 44 años: el fin de una era que cambió la televisión y la música

El 31 de diciembre de 2025 marcará un hito en la historia de la televisión mundial.

MTV dejará de transmitir sus canales musicales, poniendo fin a una etapa que definió generaciones enteras y transformó la forma en que el público consumía música. La compañía Paramount Skydance Corporation anunció oficialmente el cierre de MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live, tras más de cuatro décadas de trayectoria.

El canal principal de MTV continuará al aire, pero con un enfoque totalmente distinto. La programación se centrará en reality shows y contenidos de entretenimiento, dejando atrás los videoclips que la convirtieron en un ícono cultural. Entre los formatos que liderarán esta nueva etapa se encuentran “Naked Dating UK” y “Geordie Shore”.

De acuerdo con un comunicado de Paramount, la decisión responde a motivos económicos y forma parte de un plan global para recortar 500 millones de dólares en gastos operativos. La compañía reconoció que los canales musicales “ya no resultan rentables”, en un contexto en el que las plataformas digitales como YouTube, TikTok y Spotify concentran el consumo audiovisual de nuevas audiencias.

Desde su lanzamiento el 1 de agosto de 1981, MTV no solo fue un canal de televisión: fue una revolución cultural. Su primer minuto al aire comenzó con una frase que pasaría a la historia, “Ladies and gentlemen, rock and roll”, seguida del videoclip “Video Killed the Radio Star” de The Buggles, una declaración de principios sobre el cambio que estaba por venir.

Durante las décadas de 1980 y 1990, MTV se consolidó como la plataforma más influyente de la música moderna. No solo impulsó el auge del videoclip como formato artístico y comercial, sino que construyó íconos juveniles a través de sus VJs (video jockeys) y programas como “Yo! MTV Raps”, “House of Style” y el legendario “MTV Unplugged”.

El canal fue escenario de momentos históricos que marcaron a la cultura pop. En 1983, el estreno mundial del videoclip “Thriller” de Michael Jackson redefinió la industria musical y la producción audiovisual. Años después, MTV se convertiría en una vitrina para movimientos contraculturales como el grunge, con la rotación masiva de “Smells Like Teen Spirit” de Nirvana, y en el epicentro de debates sobre representación, como la recordada entrevista de David Bowie, en la que el artista pidió a la cadena visibilizar a músicos afroamericanos.

Madonna, Prince y los Red Hot Chili Peppers también encontraron en sus pantallas un espacio donde la estética visual se volvió tan importante como el sonido, consolidando el concepto de la estrella total del pop.

Te puede interesar: Coliseo de Roma abre su túnel secreto: el pasadizo imperial que ahora podrán recorrer los turistas

Te puede interesar: Álbum Panini del Mundial 2026: precio, diseño y todas las novedades filtradas

Entre sus mayores aportes a la historia de la música se encuentra la serie MTV Unplugged, lanzada a fines de los 80. Su formato íntimo y acústico permitió a los artistas mostrar su talento sin artificios, y rápidamente se convirtió en un fenómeno global.

En la edición internacional pasaron leyendas como Paul McCartney, Eric Clapton, Oasis y Nirvana, cuyo Unplugged in New York se transformó en un símbolo generacional. En América Latina, MTV Latinoamérica replicó el formato con enorme éxito. Artistas como Los Fabulosos Cadillacs, Luis Alberto Spinetta, Café Tacvba y Los Ratones Paranoicos protagonizaron conciertos memorables.

Uno de los mayores hitos fue el MTV Unplugged de Maná, que vendió más de 3,9 millones de copias, convirtiéndose en el más exitoso de la región. También se recuerda el icónico Unplugged de Charly García, una joya de la música latinoamericana por su fuerza artística y emotividad.

A principios de los 90, MTV enfrentó su primera gran crisis: la fórmula musical comenzaba a agotarse. La cadena logró reinventarse con una nueva tendencia televisiva, los reality shows, inaugurando una etapa con títulos como “The Real World” o “Laguna Beach”. Sin embargo, el cambio marcó el comienzo del fin de su esencia musical.

Hoy, más de cuatro décadas después, MTV se despide de sus señales musicales, cerrando una era que definió la juventud, el arte y la cultura pop global. Su influencia sigue viva en cada videoclip, en cada artista que soñó con aparecer en su pantalla y en cada generación que aprendió a mirar, y escuchar, la música de una manera diferente.