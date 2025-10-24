Shakira enfrenta insólita demanda de un adulto mayor en Miami

La cantante barranquillera vuelve a estar en el foco mediático, esta vez por una demanda inusual interpuesta por un adulto mayor estadounidense , quien asegura haber sido víctima de fraude , incumplimiento de contrato y explotación .

La demanda fue presentada el 30 de marzo ante una corte de Miami (Estados Unidos) por un hombre identificado como David Rashidian, quien afirma haber firmado con Shakira un contrato para la publicación de un libro de memorias y una gira internacional de 100 conciertos. Según su versión, la colombiana habría incumplido el acuerdo, motivo por el cual exige una indemnización de 100 millones de euros por daños y perjuicios.

De acuerdo con el documento judicial, Rashidian acusa a la artista de tres delitos: fraude, incumplimiento contractual y explotación de persona mayor. El demandante asegura haber invertido cerca de 140.000 dólares en supuestos gastos vinculados con la cantante y su entorno familiar.

Entre las “pruebas” presentadas ante el tribunal se incluyen correos electrónicos, capturas de pantalla de una cuenta de Facebook, y hasta una copia de un tiquete aéreo con el nombre de Shakira. Rashidian sostiene que esos documentos demuestran la existencia de una relación laboral y personal con la intérprete de Pies Descalzos.

Según su versión, parte del dinero entregado habría sido destinado a cubrir estadías en hoteles, gastos médicos de doña Nidia Ripoll, madre de Shakira, así como viajes de la familia Mebarak. También afirma que, durante un supuesto viaje a Cuba, la cantante le solicitó 3.500 dólares adicionales para atender un gasto urgente.

Este jueves 23 de octubre, los abogados de Shakira respondieron a la demanda durante una audiencia virtual vía Zoom, en la que participaron representantes de ambas partes. El medio español 20 Minutos informó que el abogado José Luis Becerra, defensor de la artista, solicitó formalmente que el caso sea desestimado por falta de fundamento legal, subrayando que su clienta “nunca ha tenido relación alguna con el demandante”.

“Se trata de una suplantación evidente de identidad”, aseguró Becerra, enfatizando que los documentos aportados no prueban ningún vínculo real con la artista, y que las comunicaciones presentadas provienen de perfiles falsos en redes sociales que se hacen pasar por ella.

El abogado también destacó que este tipo de casos son cada vez más comunes en el entorno digital, donde falsas cuentas de celebridades engañan a personas haciéndoles creer que mantienen contacto directo con figuras públicas.

La defensa de la colombiana no solo negó categóricamente las acusaciones, sino que pidió al tribunal que considere el perjuicio reputacional que esta denuncia podría generar.

“Además de ser completamente falsa, esta demanda afecta la imagen pública y personal de Shakira, ya que ha sido ampliamente difundida por medios y redes sociales”, subrayó su representante legal.

La artista, que actualmente reside en Miami con sus hijos, ha enfrentado en los últimos años diversos procesos judiciales, aunque de naturaleza completamente distinta. En esta ocasión, el caso parece tener un origen claramente fraudulento.

La historia de Rashidian ha sido calificada por medios internacionales como “insólita” y “difícil de creer”. Expertos en derecho digital explican que es posible que el hombre haya sido víctima de un esquema de suplantación en línea, donde alguien, haciéndose pasar por la cantante, lo habría convencido de entregar dinero bajo falsas promesas de colaboración.

La defensa de Shakira insiste en que se investigue el origen de las comunicaciones y los movimientos financieros alegados, pues consideran que detrás podría haber una estafa cibernética que también afecta la reputación de la artista.

Por ahora, el tribunal deberá decidir si la demanda sigue su curso o si se archiva por falta de pruebas reales. Lo cierto es que, una vez más, Shakira demuestra su firmeza ante acusaciones infundadas, mientras continúa enfocada en sus proyectos musicales y personales.

El caso, que ha causado sorpresa en redes sociales y titulares internacionales, ya tuvo respuesta oficial por parte del equipo legal de la artista, que calificó el proceso como un “caso de suplantación evidente” y pidió su inmediata desestimación.