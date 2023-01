Gloria Trevi vuelve a enfrentar nuevas acusaciones de abuso y corrupción de menores

20 años después que la vida de la cantante mexicana diera un giro nefasto con el escándalo de abuso sexual y corrupción de menores que la llevó a estar en prisión durante cuatro años, los fantasmas del pasado vuelven a perseguirla, luego que esta semana se presentara una nueva demanda civil por corrupción de menores en contra de la cantante y el que fuera su pareja, el productor Sergio Andrade.

Una corte del distrito de Los Ángeles ha revivido las afirmaciones de que la pareja reclutó a niñas y adolescentes para formar parte de una red de abuso sexual, de acuerdo con una publicación de la revista Rolling Stone.

Las acusaciones vuelven casi dos décadas después de que un juez absolviera a la cantante de los mismos cargos: reclutar menores para una red de explotación sexual encabezada por su productor.

Según la revista Rolling Stone, fueron dos personas las que denunciaron a la cantante y al productor por haberlas “descubierto” cuando tenían 13 y 15 años en Puebla, pero habría sido en Los Ángeles, California, donde la regiomontana presuntamente las orilló a que fueran esclavas sexuales de Andrade.

Hasta ahora, la mexicana había guardado silencio, pero ante los graves señalamiento se ha visto obligada a emitir un comunicado a través de sus redes sociales.

"No me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí", expresó Trevi en su comunicado escrito en español y en inglés.

Además, reiteró que son totalmente falsas las acusaciones que salieron a la luz hace más de 25 años, pues ya “fueron juzgadas en varias cortes y en todas sus instancias salí absolutamente absuelta”.

"Ser víctima de abuso físico y sexual es de lo peor que le puede suceder a un ser humano, lo digo y lo sé como sobreviviente". — Gloria Trevi

Finalmente exhortó a sus seguidores a no creer todo lo que leen en redes y a esperar a “conocer los verdaderos hechos”, pues Gloria Trevi aclaró que seguirá defendiéndose hasta obtener justicia en el caso.