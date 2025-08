Guns N’ Roses: El hombre que fracturó la banda legendaria

Aunque Guns N’ Roses marcó una era en la historia del rock con himnos como “Sweet Child o’ Mine” y “Welcome to the Jungle”, las tensiones internas destruyeron lentamente la armonía que una vez los catapultó al estrellato.

Con su disco debut Appetite for Destruction (1987), la agrupación liderada por Axl Rose y el icónico guitarrista Slash redefinió el hard rock. El furor global que provocaron creció aún más con el ambicioso lanzamiento de Use Your Illusion I & II en 1991. Pero bajo ese éxito rotundo latía una bomba de tiempo alimentada por choques de egos, decisiones unilaterales y heridas personales.

Uno de los momentos más críticos surgió cuando Axl Rose, sin consultar al resto del grupo, decidió incorporar a su viejo amigo Paul Tobias como guitarrista. La inclusión fue percibida como una traición, especialmente por Slash, quien expresó su desconcierto en una entrevista con Q Magazine, describiendo este hecho como “una de las situaciones más difíciles” que vivió junto a Rose.

Matt Sorum, quien ocupaba la batería en ese momento, compartió el sentimiento de exclusión. “Paul Huge no era parte de la banda. No lo sentíamos así”, afirmó en declaraciones posteriores. Pero la tensión se agravó cuando Tobias realizó comentarios negativos sobre Slash, lo que detonó una confrontación directa y amplificó el ambiente tóxico.

La comparación que hizo Sorum fue demoledora: “Paul fue como el Yoko Ono de Guns N’ Roses”, dijo, aludiendo a la figura históricamente señalada como causante de la disolución de The Beatles. Con esa frase, el baterista no solo evidenció el nivel de conflicto que generó la llegada de Tobias, sino también el profundo impacto que tuvo sobre el espíritu colectivo del grupo.

La historia de Guns N’ Roses no solo es un relato de éxitos masivos, estadios llenos y discos inolvidables. También es una lección amarga sobre cómo las relaciones personales y las decisiones sin consenso pueden romper incluso a las bandas más legendarias.

Y aunque la banda ha tenido reuniones parciales desde entonces, la sombra de aquellos años sigue pesando sobre su legado. El “Yoko Ono” de Guns N’ Roses ya no está, pero su paso dejó cicatrices que aún hoy son motivo de reflexión para sus protagonistas y para millones de fanáticos del rock en todo el mundo.