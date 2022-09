Hijo de Taylor Hawkins emociona tocando la batería de su padre fallecido

Seis meses después de la muerte del baterista Taylor Hawkins, en un hotel de Bogotá mientras la banda de rock estadounidense Foo Fighters realizaba su gira por Sudamérica, el grupo ofreció el primero de dos conciertos en homenaje a su querido baterista fallecido.

El concierto se llevó a cabo el pasado 3 de septiembre en el legendario estadio londinense de Wembley y contó con la participación de celebridades como Paul McCartney, Brian May y Roger Taylor de Queen, Liam Gallagher, el bajista de Led Zeppelin, John Paul Jones, el cantante de AC/DC Brian Johnson, entre otras grandes figuras.

El espectáculo que se inició a media tarde y se extendió hasta la noche tuvo diversos momentos emotivos, especialmente cuando se interpretaron famosas canciones señaladas como las favoritas de Hawkins.

Encabezado por el líder del grupo, Dave Grohl, la presentación también contó con la presencia The Pretenders, el baterista de The Police, Stewart Coppeland, Nile Rodgers, el líder de Queens of the Stone Age, el baterista de Metallica, Lars Ulrich; Geddy Lee y Alex Lifeson, de Rush; y The Darkness.

“Nadie podría hacerte sonreír, reír, bailar o cantar como Taylor”, inició diciendo Grohl. “Nos hemos reunido aquí para traerles una gigantesca noche en honor a una gigantesca persona. ¡Así que canta, ríe, baila, grita y haz mucho ruido para que pueda escucharnos ahora mismo!¡Porque sabes qué, va a ser una larga noche!”, le dijo el vocalista de la banda a todos los presentes antes de dar inicio al concierto.

Mientras avanzaba la presentación, Grohl se tomó un tiempo para explicar cómo se dio la idea del homenaje al baterista. “Cuando comenzamos a hablar de armar algo para Taylor, nos sentamos y dijimos que incluso si invitábamos a sus amigos más cercanos, sobrepasaríamos los 100 músicos. Así que esta colección de amigos, familiares y artistas que están esta noche aquí, están todos conectados por él. Traer músicos que nunca antes habían tocado juntos, que ni siquiera se conocen y ahora están todos reunidos en un solo lugar a la vez para hacer ruido para Taylor Hawkins".

Uno de los momentos más emotivos de la noche ocurrió cuando el hijo de 16 años de Hawkins, Oliver Shane Hawkins se subió al escenario para interpretar “My Hero” en la misma batería que por tantos años tocó su padre.

“Tenemos un baterista más que vendrá y tocará con nosotros esta noche. No creo que hayan visto a nadie tocar la batería como él”, comentó Dave Grohl para presentar a Shane.

Durante la actuación, con un solo de Shane incluido, se puede ver llorar emocionados a los asistentes al concierto. El vídeo se ha viralizado bastante por redes sociales.

El tributo acabó con una emotiva interpretación de Everlong, tal como sucede con todos los conciertos de Foo Fighters; sin embargo, en esta ocasión solo cantó Dave Grohl, para poner fin al concierto que, según medios especializados, duró más de 6 horas.

Además del homenaje de anoche en Londres, habrá un segundo concierto el 27 de septiembre en The Kia Forum en Los Ángeles. Ya han confirmado su participación Alanis Morissette y Red Hot Chili Peppers, que aunque no estuvieron en Londres, sí mandaron un mensaje en recuerdo del baterista americano.