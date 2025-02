¡Increíble! Los 10 Músicos más célebres que nunca ganaron un Grammy

A pesar de su enorme impacto en la música y su popularidad mundial, algunos de los artistas más influyentes de todos los tiempos nunca han logrado conseguir un Grammy, el galardón más prestigioso en la industria musical. A continuación, presentamos a los 10 músicos más icónicos que, sorprendentemente, nunca ganaron un Grammy.

Queen

Queen, encabezada por el carismático Freddie Mercury, es una de las bandas más grandes de la historia del rock, conocida por himnos como Bohemian Rhapsody y We Will Rock You. A pesar de su legado inmenso y de haber sido nominados en varias ocasiones, Queen nunca logró ganar un Grammy competitivo, algo que sorprende dada su influencia en la música.

Bob Marley

Bob Marley, figura central del reggae y símbolo de la paz y la resistencia, dejó un legado que trasciende generaciones. Sin embargo, el músico jamaicano nunca fue nominado a un Grammy durante su vida. En 2001, la Academia le otorgó un Grammy honorífico por su contribución al género, pero jamás obtuvo una victoria competitiva.

Katy Perry

A pesar de haber dominado las listas de éxitos con canciones como Firework y Roar, Katy Perry nunca ha ganado un Grammy, a pesar de haber sido nominada en 13 ocasiones. Su estilo único y su contribución al pop contemporáneo no fueron suficientes para asegurarle el reconocimiento de la Academia de la Grabación.

Snoop Dogg

Snoop Dogg, un nombre fundamental en el rap desde los años 90, ha sido nominado en 16 ocasiones al Grammy, pero nunca ha logrado hacerse con el galardón. Su influencia en el hip hop y su presencia en la cultura popular no se tradujeron en victorias, algo que sorprende dada su trascendencia en el género.

The Beach Boys

Los Beach Boys, conocidos por su estilo único de surf rock y álbumes icónicos como Pet Sounds, fueron nominados al Grammy en cuatro ocasiones a lo largo de su carrera. Sin embargo, nunca consiguieron ganar. Su legado, sin embargo, permanece intacto, y su música sigue siendo una de las más influyentes en la historia del rock.

Diana Ross

Diana Ross, una de las figuras más icónicas del soul y el pop, fue nominada 12 veces durante su carrera, pero nunca ganó un Grammy. A pesar de su éxito tanto como parte de The Supremes como solista, el galardón nunca le fue otorgado, lo que ha dejado a muchos sorprendidos por la falta de reconocimiento formal.

Jimi Hendrix

Jimi Hendrix, considerado uno de los guitarristas más influyentes de la historia, revolucionó la música con su estilo único y su dominio del instrumento. Aunque fue nominado en 1970 por su interpretación de The Star-Spangled Banner, nunca ganó un Grammy. A pesar de ello, su impacto en la música sigue siendo incuestionable.

Tupac Shakur (2Pac)

2Pac, conocido por sus letras profundas y comprometidas con la justicia social, dejó una huella imborrable en el rap. Aunque recibió seis nominaciones al Grammy a lo largo de su carrera, nunca logró ganar el trofeo. Su influencia en el hip hop y en la cultura popular sigue siendo eterna, a pesar de no haber sido reconocido por la Academia.

The Notorious B.I.G.

El rapero The Notorious B.I.G. cambió el curso de la música hip hop con su estilo único y sus letras crudas sobre la vida en la calle. A pesar de recibir cuatro nominaciones al Grammy, incluyendo una por su icónica canción Big Poppa, nunca logró llevarse el trofeo a casa.

ABBA

ABBA, el grupo sueco que conquistó al mundo con temas como Dancing Queen y Mamma Mia, fue nominada una sola vez a un Grammy, en 2021, por su canción I Still Have Faith in You. Sin embargo, el cuarteto nunca ganó el premio, a pesar de su enorme éxito global y de su estatus como una de las bandas de pop más queridas de la historia.

Las contribuciones a la música de estos artistas, su capacidad para trascender géneros y su impacto cultural continúan siendo celebrados por fans y expertos por igual. Este hecho demuestra que, a veces, el verdadero reconocimiento viene de la influencia perdurable, más allá de los trofeos dorados.