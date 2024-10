Isabella Ladera confirma el fin de su relación con Beéle: 'Éstaba ilusionada'

Una de las creadoras de contenido más populares de 2024, ha decidido aclarar los rumores que circulaban sobre su relación con el cantante barranquillero Beéle, cuyo nombre real es Brandon de Jesús López Orozco. Tras semanas de especulaciones en redes sociales como TikTok, Instagram y X, la modelo finalmente confirmó que su relación ha llegado a su fin.

Ladera, quien se convirtió en el centro de atención mediática por su romance con Beéle una relación que fue objeto de críticas desde el inicio debido a la presencia de Camila Rodríguez, conocida como Cara, la madre de los hijos del cantante, decidió abordar el tema en una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram.

Durante la sesión interactiva con sus seguidores, Isabella intentó esquivar el tema de su relación con Beéle en varias ocasiones, respondiendo preguntas sobre otros aspectos de su vida. Sin embargo, la persistencia de sus fanáticos la llevó a enfrentar la incómoda situación.

Ante una pregunta directa sobre si su relación con Beéle era sincera o simplemente motivada por el dinero, Isabella respondió contundentemente: “No mi bebé, yo también trabajo”. Pero fue su siguiente declaración la que sacudió a sus seguidores: “Él y yo ya no tenemos nada”.

Estas palabras generaron una ola de reacciones en redes sociales, sorprendiendo a quienes aún veían en la pareja una imagen de felicidad. Algunos usuarios, leales a Cara, madre de los hijos de Beéle, no tardaron en calificar la situación como “karma” para Isabella, considerando la controversia que rodeó el inicio de su romance con el cantante.

Isabella aprovechó la oportunidad para aclarar que su relación con Beéle nunca fue una estrategia publicitaria, a pesar de las especulaciones. “Entiendo que todo se haya prestado para que pareciera marketing, pero la verdad yo también estaba ilusionada como algunos de ustedes, jaja, nada más no se dio”, escribió la modelo en una de sus historias de Instagram. Con un tono reflexivo, añadió: “Un abrazo, dejen de darle tanto poder al odio”.

En otra publicación, Ladera se mostró preparada para enfrentar las críticas que vendrían tras la confirmación de la ruptura, declarando: “TikTok, estoy ready para ti y tus 29393949 videos en mi contra, igual te mandaré amor”. Esta actitud, conocida por su estilo “Good Vibes” en redes sociales, ha generado tanto admiración como comentarios sarcásticos sobre su verdadera personalidad.

Además de la confirmación verbal de la ruptura, las acciones de ambos en redes sociales reforzaron el fin de la relación. Tanto Isabella como Beéle eliminaron todas las fotos que habían compartido juntos y dejaron de seguirse mutuamente, una señal contemporánea que suele interpretarse como la confirmación definitiva de que una relación ha terminado.

El romance entre el cantante colombiano y la modelo venezolana estuvo rodeado de polémicas desde el principio, ya que, según Camila Rodríguez (Cara), la relación entre Isabella y Beéle comenzó como una presunta infidelidad.

Cara, quien había sido la pareja oficial del cantante y madre de sus hijos, había declarado públicamente: “Mi verdadera pesadilla empieza con mi segundo bebé. Yo le pedía a él llorando… porque él no quería pasar por lo mismo que vivió con su propia familia. Eso era lo que más me pedía”. En su momento, Cara también reveló que Beéle mantenía conversaciones con múltiples mujeres: “Tú no eres la única, mi reina. Tú eres una de tantas”.