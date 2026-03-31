Ivy Queen conquista Costa Rica: cierre histórico del Festival Internacional de las Artes

Ante una multitud que colmó el Parque Metropolitano La Sabana, la artista cerró diez días de intensa programación cultural con un espectáculo cargado de energía, nostalgia y conexión con el público.

La fuerza del reguetón y el mensaje de empoderamiento femenino encontraron su máxima expresión en la clausura del Festival Internacional de las Artes 2026, donde Ivy Queen protagonizó una noche inolvidable que consolidó su estatus como una de las figuras más influyentes del género urbano.

Desde tempranas horas de la noche, miles de asistentes comenzaron a congregarse en el recinto, convirtiendo el espacio en el epicentro artístico de la región. A las 7:30 p. m. inició el acto de clausura, pero fue a las 8:00 p. m. cuando la intérprete hizo su entrada triunfal, desatando la ovación de un público que esperaba corear sus éxitos más emblemáticos. El ambiente se transformó en una celebración colectiva, donde la música urbana se mezcló con un mensaje claro de respeto y reivindicación de las mujeres dentro de la industria.

Durante su presentación, Ivy Queen interpretó temas icónicos como “Yo quiero bailar” y “La vida es así”, canciones que han marcado generaciones y que siguen vigentes como himnos de independencia femenina. Su discurso, centrado en la importancia del respeto y la igualdad, resonó con fuerza entre los asistentes, quienes respondieron con entusiasmo a cada palabra y cada ritmo. La conexión entre la artista y el público fue inmediata, consolidando una clausura que superó las expectativas.

El cierre del festival no solo fue musicalmente impactante, sino también simbólico. Representó la culminación de una edición que apostó por democratizar el acceso al arte y llevar la cultura a espacios abiertos. En este sentido, el Festival Internacional de las Artes reafirmó su papel como una de las plataformas culturales más relevantes de Centroamérica, impulsando el intercambio entre artistas nacionales e internacionales.

A lo largo de diez días, San José se convirtió en un escenario vivo donde convergieron múltiples disciplinas. Desde teatro y danza contemporánea hasta propuestas innovadoras que integraron tecnología y participación comunitaria, el festival ofreció una programación diversa que atrajo a públicos de todas las edades. Uno de los momentos más destacados fue la participación de la compañía española La Fura dels Baus, que presentó un espectáculo de gran formato con la colaboración de artistas locales, combinando acrobacias, efectos visuales y narrativa escénica.

En el ámbito musical, la cartelera también incluyó a figuras reconocidas como Fonseca, Monsieur Periné y el jazzista Adrián Oropeza, así como presentaciones de la Orquesta Sinfónica Nacional con directores invitados. Esta diversidad sonora permitió que el festival conectara con distintos gustos y generaciones, consolidando su carácter inclusivo.

El FIA 2026 también destacó por su enfoque en el emprendimiento cultural. El “Bulevar de Emprendimientos” reunió a cerca de 100 proyectos que abarcaron desde editoriales independientes hasta propuestas artesanales, brindando visibilidad al talento local. A esto se sumaron espacios dedicados al cine al aire libre, talleres formativos en fotografía y artes visuales, así como zonas diseñadas especialmente para el público infantil.

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La propuesta gastronómica, inspirada en la identidad costarricense y mexicana —país invitado de honor en esta edición—, complementó la experiencia cultural, ofreciendo una inmersión completa en la diversidad del evento. El festival logró integrar arte, educación y entretenimiento en un mismo espacio, fortaleciendo el sentido de comunidad y pertenencia.

Con el eco de los aplausos aún resonando en La Sabana, la edición 2026 del Festival Internacional de las Artes se despide dejando una huella profunda en la escena cultural de la región. El cierre a cargo de Ivy Queen no solo fue un espectáculo, sino una declaración de fuerza y vigencia, reafirmando que el arte y la música siguen siendo herramientas poderosas para conectar, inspirar y transformar.