Ivy Queen conquista luciendo uñas inspiradas en Bad Bunny y Puerto Rico

La reina del reguetón, Ivy Queen, no solo sigue marcando tendencia con su música, sino también con su estilo.

En esta ocasión, la intérprete sorprendió a sus seguidores con un diseño de uñas que rinde homenaje tanto a Bad Bunny como a Puerto Rico, y que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La creación fue obra de la joven manicurista puertorriqueña Michelle Soto, quien con gran talento ha logrado abrirse paso en un mundo altamente competitivo. Su historia refleja cómo la creatividad, el orgullo cultural y la visibilidad de las plataformas digitales pueden catapultar la carrera de un artista emergente hacia escenarios de reconocimiento internacional.

Según relató Michelle Soto en sus redes sociales, en enero presentó un primer vistazo de su propuesta de uñas inspiradas en el álbum “Debí tirar más fotos” de Bad Bunny. Aquella publicación despertó un inesperado interés: nada más y nada menos que el de Ivy Queen.

“Cuando yo lo publiqué, Ivy Queen se enamoró de él [diseño] y me diceChellys, envíamela, pero con cristales'. Por supuesto que yo tenía que hacerle algo brutal y entonces me puse a pensar qué le iba a hacer específicamente para ella”, compartió la artista.

Fue así como en marzo nació un set de uñas exclusivo, en el que Soto no solo incorporó la estética urbana característica de la reina del reguetón, sino también elementos que evocaban la isla del encanto, como banderas, colores vivos y destellos brillantes que simbolizan el espíritu caribeño.

La colaboración no quedó ahí. El pasado 22 de agosto, Ivy Queen apareció como invitada sorpresa en uno de los conciertos multitudinarios de Bad Bunny en “La residencia”, un show que reunió a miles de fanáticos. Para esta presentación, la cantante pidió un nuevo diseño, aún más audaz y personalizado.

Fue entonces cuando Michelle Soto decidió dar un paso más allá: incluyó los rostros de Ivy Queen y Bad Bunny en el set, además de incrustaciones de cristales y los característicos “bling bling” que tanto identifican el estilo de la intérprete de “Yo quiero bailar”.

Lo que no imaginaba la joven artista era que el propio Bad Bunny admiraría personalmente su trabajo tras bambalinas, un reconocimiento que llenó de orgullo no solo a ella, sino a toda la comunidad creativa de Puerto Rico.

La manicurista compartió su emoción con un mensaje lleno de gratitud en sus redes sociales: “No lo puedo creer… el mismo @badbunnypr admirando mi trabajo en las manos de la reina @ivyqueendiva. En la residencia ayer y los respetos para ella ni hablar. Mi corazón está lleno de gratitud. Representar mis raíces, mi isla y mi gente a través de lo que amo hacer… miren hasta dónde me ha llevado este sueño. Desde la marquesina de casa de papi en Aguada a los 14 años ¡de Puerto Rico para el mundo!”.

Michelle Soto comenzó a interesarse por el arte de las uñas desde los 14 años en la marquesina de la casa de su padre, en Aguada, Puerto Rico. Con el tiempo, su pasión se convirtió en una carrera. Sin grandes recursos, pero con determinación, fue perfeccionando su técnica hasta que encontró en las redes sociales una ventana para mostrar su talento.

Hoy, gracias a su colaboración con Ivy Queen, su nombre circula en medios internacionales y en comunidades digitales donde se exalta el talento emergente. Su historia inspira a otros jóvenes artistas que buscan representar su identidad cultural a través de la moda y el arte.

Más allá de la estética, este episodio refleja cómo la moda puede convertirse en una poderosa herramienta de identidad. Ivy Queen no solo lució un diseño innovador, sino que también envió un mensaje de orgullo hacia Puerto Rico y hacia las nuevas generaciones de creativos que están dejando huella.

El fenómeno también muestra cómo artistas consagrados como Ivy Queen y Bad Bunny sirven de puente para visibilizar a talentos jóvenes, generando un impacto cultural y social que trasciende lo meramente musical o estético.

El nail art inspirado en artistas urbanos se ha convertido en una tendencia global. Cada vez más fanáticos buscan diseños personalizados que reflejen su conexión con la música y la cultura popular. En este contexto, creaciones como las de Michelle Soto encuentran un terreno fértil para expandirse y consolidar un estilo propio con sello boricua.

En definitiva, lo que comenzó como un diseño compartido en redes sociales se transformó en una experiencia inolvidable para Michelle Soto y un nuevo capítulo en la historia de Ivy Queen. Una colaboración que no solo celebra la moda y el arte urbano, sino también la identidad de Puerto Rico, demostrando que desde una marquesina en Aguada se puede llegar a conquistar al mundo.