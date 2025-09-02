Harry Potter | Anuncian al actor de las películas que estará en la nueva serie

La nueva producción busca conquistar tanto a la nueva generación de espectadores como a los seguidores de toda la vida, marcando el inicio de una nueva era en el universo mágico creado por J.K. Rowling.

La esperada serie de Harry Potter que prepara HBO ya tiene confirmado el regreso de un rostro muy querido por los fans: Warwick Davis, el actor británico que interpretó al profesor Filius Flitwick en todas las películas de la saga cinematográfica.

Su participación fue anunciada durante el evento anual “Back to Hogwarts” el 1 de septiembre, donde se confirmó que Davis será el único actor original en retomar su mismo papel en esta nueva producción televisiva.

En las películas, Davis también dio vida al duende Griphook, pero en esta ocasión solo encarnará al carismático profesor de Encantamientos. El papel de Griphook recaerá en Leigh Gill, mientras que el resto del elenco estará compuesto casi en su totalidad por nuevas figuras del cine y la televisión.

Con 55 años, Warwick Davis se convierte en un símbolo de continuidad dentro del universo audiovisual de Harry Potter. Su presencia refuerza la conexión entre la saga original y la serie, cuyo reparto ha sido renovado con talentos jóvenes y actores de gran trayectoria.

Entre las nuevas incorporaciones, destacan Sirine Saba como la profesora Pomona Sprout, Richard Durden en el papel del fantasma Cuthbert Binns y Bríd Brennan como Madam Poppy Pomfrey. En el grupo de estudiantes se suman Elijah Oshin como Dean Thomas, Finn Stephens y William Nash como Vincent Crabbe y Gregory Goyle, respectivamente.

Asimismo, se confirmó la elección de los intérpretes de los hermanos Weasley: los gemelos Tristan y Gabriel Harland serán Fred y George, Ruari Spooner dará vida a Percy y Gracie Cochrane interpretará a Ginny.

El trío principal estará encabezado por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley.

El profesorado de Hogwarts también contará con actores de renombre: John Lithgow como Albus Dumbledore, Nick Frost como Hagrid, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape, Katherine Parkinson como Molly Weasley, Lox Pratt como Draco Malfoy y Johnny Flynn como Lucius Malfoy.

Te puede interesar: Frankie Muniz se fractura y pausa su carrera en NASCAR tras un accidente doméstico

Te puede interesar: Shakira | Mhoni Vidente revela quién será el próximo gran amor de la artista

La dirección recae en Mark Mylod, conocido por su trabajo en Succession, mientras que la adaptación y producción ejecutiva están lideradas por Francesca Gardiner, reconocida por His Dark Materials y Killing Eve. Gardiner, gran admiradora de la saga literaria, seleccionó personalmente a su equipo de guionistas con la participación directa de J.K. Rowling, quien también funge como productora ejecutiva junto a Neil Blair, Ruth Kenley-Letts y David Heyman.

HBO anunció que la serie será una de las producciones televisivas más ambiciosas de la década, con estreno previsto para 2027. El proyecto contempla adaptar los siete libros en diez temporadas, cada una dedicada a un volumen. El CEO de la cadena, Casey Bloys, confirmó que la primera temporada abordará Harry Potter y la piedra filosofal y que las siguientes llegarán año tras año.

La intención es explorar tramas y personajes que en las películas quedaron en segundo plano, ofreciendo una visión más amplia de la vida mágica en Hogwarts. “Se trata de una reinvención integral de la franquicia que podrá extenderse hasta 2037”, señaló la producción, que comenzó rodaje en julio de 2025 en Leavesden Studios, Reino Unido.

Aunque todavía no hay tráiler oficial, HBO compartió un primer vistazo de McLaughlin caracterizado como Harry Potter, aumentando la expectativa mundial. Se espera que el primer adelanto completo llegue durante 2026.

Uno de los mayores secretos aún sin revelar es la identidad del actor que encarnará a Lord Voldemort. Circulan rumores sobre el posible regreso de Ralph Fiennes, o incluso la llegada de Cillian Murphy como el nuevo rostro del Señor Tenebroso, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial.