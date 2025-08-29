Shakira | Mhoni Vidente revela quién será el próximo gran amor de la artista

La vida amorosa de la cantante vuelve a estar en el centro de las miradas.

Esta vez gracias a las revelaciones de Mhoni Vidente, quien aseguró que el destino romántico de la cantante colombiana no estará ligado a exnovios, actores ni figuras de la política, sino a un deportista.

Durante su más reciente visita a México, la famosa vidente realizó una lectura de tarot sobre el futuro sentimental de la artista barranquillera. Según explicó, las cartas fueron contundentes: no habrá reconciliaciones con Antonio de la Rúa ni con Gerard Piqué, y mucho menos romances con actores como se había especulado en semanas recientes.

Uno de los rumores que más circuló en los últimos meses fue el supuesto reencuentro entre Shakira y Antonio de la Rúa, con quien mantuvo una relación de más de 11 años. Sin embargo, Mhoni fue enfática al descartarlo: “Agua pasada no hace molino, eso ya pasó, nada más se saludaron y platicaron de los hijos de ella que ahora están en Miami”, explicó la vidente.

Con esta afirmación, quedó claro que la intérprete de “Antología” y su exnovio argentino no retomarán su historia.

Otro de los temas que generó curiosidad fue el supuesto romance entre Shakira y el actor británico Lucien Laviscount, quien apareció junto a ella en el videoclip de “Puntería”. La química mostrada en pantalla alimentó las especulaciones, pero para Mhoni Vidente, el tarot descarta por completo esa posibilidad.

La pitonisa aseguró que el amor de la cantante no está destinado a actores ni figuras del espectáculo, sino a un perfil completamente distinto.

La revelación más llamativa fue que el próximo gran amor de la estrella colombiana será un deportista. Así lo afirmó Mhoni: “Ella se va a quedar con un deportista, ni siquiera con un político; su amor será de un deportista”.

Aunque no dio nombres concretos, la predicción ha despertado gran expectación, pues desde su separación con Gerard Piqué, Shakira ha sido vinculada con varias personalidades del mundo deportivo.

En 2023, medios internacionales la relacionaron con el basquetbolista estadounidense Jimmy Butler y con el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, aunque nunca hubo confirmación oficial de alguna relación sentimental.

Por ahora, Shakira se mantiene oficialmente soltera y enfocada en su carrera musical, tras el lanzamiento de su álbum “Las mujeres ya no lloran”. Sin embargo, las palabras de Mhoni Vidente han generado especulación y entusiasmo entre sus seguidores, quienes ahora esperan descubrir quién será el nuevo deportista que logre conquistar a la estrella internacional.

Mientras tanto, la cantante continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música latina, y su vida personal, como siempre, sigue siendo motivo de interés mundial.