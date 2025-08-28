Shakira enternece a sus fans al compartir un emotivo video con su madre Nidia Ripoll

En las imágenes, Shakira aparece con una actitud juguetona y cariñosa enseñándole a su madre cómo aplicar los productos de su línea.

La cantante colombiana Shakira volvió a emocionar a millones de seguidores en redes sociales al mostrar un momento íntimo y cargado de ternura junto a su progenitora.

Aunque la artista suele ser muy reservada con su vida familiar, en esta ocasión quiso abrir una ventana a su intimidad y compartir un video que ya acumula casi 6 millones de reproducciones en Instagram.

El gesto, que muchos describieron como “un regalo para el corazón”, muestra a madre e hija en una escena hogareña, llena de complicidad, mientras disfrutan de una sesión de belleza y cuidado capilar con productos de Ísima, la marca de cosmética capilar creada por la propia cantante.

En las imágenes, Shakira aparece con una actitud juguetona y cariñosa enseñándole a su madre cómo aplicar los productos de su línea. La barranquillera, con una sonrisa cómplice, va probando cada tratamiento en el cabello de su mamá, demostrando delicadeza y afecto.

“El olor es delicioso, un olor a limpio”, comentó Nidia Ripoll mientras probaba el suero densificador para el cuero cabelludo y el aceite reparador conocido como Delicia. Satisfecha con el resultado, añadió con entusiasmo: “Me queda chévere”, arrancando sonrisas de su hija y de los millones de usuarios que vieron el clip.

La escena, cargada de emotividad, hizo llorar a más de un fanático. Muchos destacaron la unión inquebrantable entre Shakira y sus padres, especialmente en tiempos donde la artista ha tenido que enfrentar etapas de cambios personales y profesionales.

La publicación de Shakira no solo arrasó en visualizaciones, sino que también se llenó de comentarios llenos de cariño y peticiones para que repita este tipo de momentos familiares en sus redes.

“Botón de más videos con la mamá Shaki”, escribió un seguidor. Otro comentó: “Shaki cuando está con sus papis parece una niña pequeña”. Y entre los mensajes más repetidos se destacó: “Amamos que compartas con tus padres, que son lo más importante para ti”.

La propia artista acompañó la publicación con un mensaje espontáneo: “¡Hasta mi mamá quiere @isima!”, confirmando que incluso en su círculo más cercano, la marca ha conquistado a quienes confían en sus fórmulas.

Este emotivo video coincidió con una de las noticias más importantes para la marca. Apenas unos días antes, Shakira celebró en sus redes sociales que su línea de productos recibió un reconocimiento internacional de parte de Oprah Winfrey.

“¡Curls Don’t Lie es la ganadora del Premio de Belleza Oprah a la Mejor Crema para Ondulaciones! Tres años de desarrollo para dar definición, brillo y controlar el encrespamiento a tus rizos”, anunció orgullosa la cantante.

El galardón se entregó en el evento “Oprah’s Favorite Things”, un espacio donde la presentadora estadounidense selecciona y comparte con su audiencia los productos más destacados del año en múltiples categorías, desde tecnología hasta cuidado personal.

Para Shakira, este logro trasciende lo empresarial. “Es un sueño ver cómo un proyecto tan personal y cercano, que nace del amor por el cuidado natural, es valorado por una figura como Oprah. Esto nos motiva a seguir innovando y cuidando a quienes confían en nuestros productos”, expresó.

Desde su lanzamiento, Ísima ha destacado por su compromiso con la sustentabilidad y la eficacia de sus fórmulas. La marca fue concebida por la barranquillera como un proyecto muy íntimo, inspirado en su interés por el cuidado natural y en la búsqueda de productos que se adapten a distintos tipos de cabello.

La combinación de ingredientes naturales con avances científicos ha permitido que sus productos conquisten tanto a expertos como a consumidores. Con este reconocimiento internacional, Shakira demuestra que su faceta empresarial también tiene alcance global, más allá de los escenarios musicales.

La artista, que ha estado recorriendo el mundo con su gira internacional, demostró que su mayor fuente de inspiración sigue siendo la familia. Tras meses de conciertos en Latinoamérica y Estados Unidos, Shakira encontró en este pequeño gesto con su madre una forma de recordarle a sus seguidores que detrás de la estrella global existe una mujer profundamente conectada con sus raíces y su entorno más cercano.

El video con Nidia Ripoll no solo reforzó esa imagen de cercanía y autenticidad, sino que también se convirtió en una muestra de que los momentos más sencillos, como compartir un tratamiento capilar con la madre, pueden emocionar a millones de personas en todo el mundo.