Enrique Iglesias y Anna Kournikova confirman que esperan a su cuarto hijo

La familia Iglesias-Kournikova vuelve a estar en el centro de la atención mediática.

El cantante español Enrique Iglesias y la extenista rusa Anna Kournikova se preparan para recibir a su cuarto hijo en común, una noticia confirmada que ha despertado entusiasmo entre seguidores y medios internacionales.

La pareja, que siempre ha mantenido su vida familiar bajo la más estricta privacidad, ya son padres de tres niños: los mellizos Nicholas y Lucy, de siete años, y la pequeña Mary, de cinco. Ahora, con la llegada de un nuevo integrante, amplían su numerosa familia que reside en Miami.

Los rumores comenzaron a circular a principios del verano, cuando Anna fue vista con ropa deportiva ancha durante una salida con sus hijos. La ausencia de la extenista en algunos eventos recientes de Enrique Iglesias en España alimentó aún más las especulaciones.

Finalmente, una semana después de que se publicaran imágenes donde Anna aparecía con un look sport, shorts negros, tenis y una sudadera holgada que dejaba entrever una incipiente pancita, la noticia quedó confirmada. “Muy ilusionados”, aseguraron fuentes cercanas a la pareja, describiendo el entusiasmo de los futuros padres.

De acuerdo con la publicación, Anna Kournikova se encuentra en la mitad del embarazo, y se prevé que el nacimiento tenga lugar antes de fin de año.

El hijo de Julio Iglesias e Isabel Preysler no ha ocultado en otras entrevistas lo mucho que disfruta de su faceta como padre. “Estoy en plan relax, en casa, con los niños, disfrutando de poder llevarlos al colegio, verlos crecer… Cada día que pasa crece rapidísimo y quiero disfrutar. En 24 horas ya han crecido”, declaró el cantante a Los40 Music Awards Santander.

La llegada del nuevo bebé también significa un motivo de alegría para Isabel Preysler, quien sumará así su noveno nieto. Actualmente, reparte su afecto entre Alejandro y Sofía, hijos de Chábeli Iglesias; Miguel, Mateo y Martín, hijos de Ana Boyer; y los tres pequeños de Enrique y Anna.

Enrique Iglesias, de 50 años, y Anna Kournikova se conocieron en 2001 durante la grabación del videoclip Escape. Desde entonces han construido una relación sólida, pero siempre marcada por la discreción. La pareja apenas hace apariciones públicas y suele mantener en secreto los momentos más importantes de su vida familiar.

De hecho, cuando nacieron sus mellizos en 2017, la noticia solo se conoció días después del parto, sorprendiendo al entorno mediático que desconocía por completo el embarazo. La tercera hija de la pareja también fue confirmada en silencio, a través de imágenes tomadas en un barco en Florida.

Te puede interesar: Turista enfrenta proceso judicial tras hacer pole dance en asta con bandera turca: VIDEO

Te puede interesar: Will Smith criticado por presuntamente usar inteligencia artificial para simular fans en su gira

La extenista rusa, retirada del deporte profesional a los 21 años por una lesión en la espalda, ha centrado su vida en la familia desde entonces. Sus escasas apariciones públicas suelen estar relacionadas con su rol de madre, y a lo largo de los años ha demostrado ser muy celosa de la intimidad de sus hijos.

En enero pasado, unas imágenes en las que se la veía con una bota ortopédica reavivaron la atención mediática, aunque Isabel Preysler aclaró que se trató de un accidente doméstico sin importancia.

Hoy, con la confirmación de su embarazo, Anna vuelve a ser protagonista de la prensa internacional, aunque siempre intentando mantener su vida personal lejos de los focos.

Los Iglesias-Kournikova residen en la exclusiva isla de Indian Creek, en Miami, un lugar que también alberga a celebridades como Jeff Bezos e Ivanka Trump. Allí, Enrique y Anna disfrutan de una vida tranquila junto a sus hijos, lejos del ruido mediático.

La llegada del nuevo bebé sin duda será un momento de gran celebración, aunque siguiendo la línea de discreción que siempre ha caracterizado a la pareja.