Will Smith criticado por presuntamente usar inteligencia artificial para simular fans en su gira

La gira musical del actor ha dado un giro inesperado, pero no por su música.

El reconocido actor y rapero de 56 años, famoso por The Fresh Prince of Bel-Air, Soy Leyenda y Hombres de Negro, enfrenta una polémica en redes sociales tras ser señalado de incluir público generado con inteligencia artificial en un video promocional de su tour Based on a True Story.

El clip, publicado en su canal oficial de YouTube bajo el título “Mi parte favorita de la gira es verlos de cerca. Gracias por verme también”, muestra supuestos seguidores eufóricos levantando pancartas y coreando su nombre. Sin embargo, los usuarios no tardaron en detectar irregularidades: rostros borrosos, manos con seis dedos y carteles con frases ininteligibles como “FR6SH CRINCE”.

Uno de los detalles más comentados fue un letrero que decía “‘You Can Make It’ me ayudó a sobrevivir al cáncer. Gracias, Will”, sostenido por un hombre cuyo nudillo aparece deformado y borroso en la grabación.

Las críticas fueron inmediatas y encendieron el debate en redes. En la sección de comentarios de YouTube, algunos espectadores tacharon el material de “vergonzoso”. Un usuario escribió: “¿Por qué el público es falso?”. Otro, citado por el Daily Mail, reprochó duramente: “Imaginen ser tan rico y famoso y tener que usar imágenes de multitudes falsas generadas por IA y comentarios de bots en tu video. Trágico, hombre. Solías ser genial”.

Por el momento, los representantes de Will Smith no han respondido a las acusaciones ni a la controversia sobre el uso de IA.

Pese al escándalo, Smith vive un momento clave en su carrera musical. En marzo de 2025 lanzó Based on a True Story, su primer disco en más de dos décadas. El medio británico The Independent lo calificó como “un rapero sólido”, aunque criticó sus letras por ser “a medio hacer, cursis y llenas de lugares comunes sobre fracaso y redención”.

El tour inició en Las Vegas y en agosto aterrizó en el Reino Unido con una presentación en Scarborough. Las siguientes paradas incluyen Cardiff, Manchester, Londres y Wolverhampton.

En sus shows, el artista combina éxitos clásicos como Men in Black, Gettin’ Jiggy Wit It y Wild Wild West con sus nuevos sencillos. Además, ha mostrado su faceta más emotiva: en su estreno en Las Vegas rompió en llanto al cantar Just the Two of Us, inspirada en el nacimiento de su hijo Trey. También se conmovió al rendir homenaje a James Avery, recordado como el querido Tío Phil de El Príncipe del Rap.

Más allá de su regreso a la música, Smith ha reflexionado sobre su trayectoria en la gran pantalla. En junio, en una entrevista con la radio británica Kiss Xtra, confesó haberse arrepentido de rechazar papeles que terminaron siendo legendarios.

“Christopher Nolan me ofreció Inception primero, y no lo entendí. Nunca lo había dicho en voz alta. Ahora que lo pienso, esas películas que entran en realidades alternas suelen ser difíciles de explicar en una propuesta corta”, reveló sobre la cinta que acabó protagonizando Leonardo DiCaprio.

También admitió que rechazó el papel de Neo en The Matrix, que finalmente interpretó Keanu Reeves, al no comprender la visión de los hermanos Wachowski. “Duele”, confesó sobre haber perdido la oportunidad de formar parte de dos de las películas más icónicas de la ciencia ficción.

En lugar de esos proyectos, Smith aceptó participar en títulos como Wild Wild West, considerada uno de sus mayores fracasos, Men in Black 3 y After Earth, cinta que fue duramente criticada por la prensa especializada.

Mientras Based on a True Story Tour avanza por Europa, el debate sobre el supuesto uso de multitudes creadas con inteligencia artificial ensombrece el esperado regreso musical de Will Smith. Entre lágrimas en el escenario, críticas a sus letras y recuerdos de papeles rechazados, el artista enfrenta un momento en el que la autenticidad se convierte en el mayor desafío de su carrera.