Harry Styles y Zoë Kravitz avivan rumores de romance tras ser vistos acaramelados en Roma

Un simple paseo por las calles de Italia fue suficiente para que ambos se convirtieran en el centro de la atención mediática mundial.

Un video difundido en redes sociales el 24 de agosto muestra a la actriz y al cantante caminando tomados del brazo por la capital italiana, lo que desató especulaciones sobre un posible romance entre ambas celebridades.

En la grabación, captada por un fan, se observa a Kravitz, de 36 años, vistiendo un vestido blanco acompañado de sombrero, lentes oscuros, una cartera y una taza de café. A su lado, Styles, de 31, luce una chaqueta azul y pantalón de mezclilla, con un perfil discreto y reservado. Aunque no intercambiaron palabras visibles, las imágenes reflejan cercanía y comodidad mutua durante su recorrido en medio de turistas.

El hecho llamó la atención no solo por la popularidad de los artistas, sino también por la estrecha amistad de Kravitz con Taylor Swift, expareja de Styles. Esta conexión avivó el debate en redes sociales sobre lo “incómodo” que podría resultar ver a la actriz junto al músico británico, considerando que la relación de Swift y Styles, que terminó en 2013, inspiró varias canciones de la estrella estadounidense.

Zoë Kravitz ha estado recientemente bajo la mirada pública por la promoción de Caught Stealing, película que protagoniza junto a Austin Butler. Durante la gira, se les vio compartir momentos cercanos en París, lo que alimentó rumores previos sobre su vida sentimental. Butler y Kravitz fueron fotografiados abrazados en un bar, aunque ninguno de los dos se pronunció al respecto.

Por su parte, Harry Styles también ha protagonizado titulares ligados a su vida privada. En junio fue fotografiado besando a una mujer en el festival Glastonbury, y posteriormente en compañía de la productora Ella Kenny, con quien se le relacionó sentimentalmente. Esto ocurrió después de su ruptura con la actriz Taylor Russell, confirmada en mayo de 2024.

Harry y Zoë Kravitz ayer en Roma!pic.twitter.com/KbnPnZsKax — Harry Styles México (@HarryMexOficial) August 26, 2025

En el caso de Kravitz, su historial amoroso incluye el fin de su compromiso con Channing Tatum en octubre de 2024, relación que nació durante el rodaje de Blink Twice, su debut como directora. Antes de ello, estuvo casada con el actor Karl Glusman durante un año.

El vínculo de la actriz con Taylor Swift, a quien considera amiga cercana desde 2016, también añade peso al debate. En una reciente entrevista, Kravitz elogió el próximo álbum de la cantante, The Life of a Showgirl, describiéndolo como “fantástico” y asegurando que no tiene canciones descartables.

Hasta el momento, ni Styles ni Kravitz han dado declaraciones sobre el tipo de relación que mantienen. No obstante, el paseo por Roma no solo encendió rumores de romance, sino que también reavivó la conversación sobre las complejas dinámicas de amistad y relaciones en el mundo de las celebridades.