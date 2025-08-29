Frankie Muniz se fractura y pausa su carrera en NASCAR tras un accidente doméstico

El actor, recordado mundialmente por su papel en la exitosa serie Malcolm el de en medio , atraviesa un inesperado revés en su trayectoria como piloto profesiona.

Muniz de 39 años sufrió una aparatosa caída en su casa que lo obligará a hacer una pausa de varias semanas en su debut dentro de la NASCAR Craftsman Truck Series 2025.

El incidente ocurrió el miércoles 27 de agosto, cuando Muniz intentaba cambiar las baterías de una cámara de seguridad instalada en su jardín. Para alcanzar el dispositivo, utilizó una escalera pero ignoró la advertencia de seguridad de no pararse en el último peldaño. El descuido le costó caro: perdió el equilibrio, cayó y se fracturó el radio distal, un hueso ubicado cerca de la muñeca.

En sus redes sociales, el actor y piloto compartió con humor y resignación lo sucedido: “La frase ‘FML’ (La vida de Frankie Muniz) cobra un nuevo significado con momentos como estos. Estoy decepcionado de compartir que no voy a correr en Darlington este fin de semana o durante las próximas semanas debido a una fractura de radio distal”.

Más adelante, agregó con autocrítica: “Ayer me caí desde lo más alto de una escalera mientras cambiaba las pilas de una cámara Ring en mi patio trasero. Nota mental: Haz caso a la advertencia de la escalera que dice: ‘No sentarse ni pararse en el último escalón’. En retrospectiva, una escalera más alta habría sido más inteligente”.

La lesión no se produjo en una pista, pero sí tendrá un fuerte impacto en la temporada. Muniz, quien en 2025 decidió dedicarse a tiempo completo al automovilismo, se encontraba compitiendo con la Ford F-150 número 33 del equipo Resume Brothers Racing. Su participación en la Truck Series había despertado gran expectativa entre los fanáticos, que celebraban la incursión de una estrella de Hollywood en un campeonato de alto nivel.

Sin embargo, los médicos han estimado un periodo de recuperación de seis a ocho semanas, lo que lo dejará fuera de varias fechas importantes del calendario. Este receso temporal llega en un momento clave para su consolidación como piloto, algo que el propio Muniz lamentó en su mensaje a los seguidores.

A pesar del traspié, el intérprete de Malcolm mantiene una actitud optimista. “Volveré al volante tan pronto como me lo permitan”, aseguró en Instagram, mostrando su determinación de retomar la competencia lo antes posible.

Sus seguidores reaccionaron rápidamente, inundando las redes sociales con mensajes de ánimo y recordándole que su carrera en NASCAR apenas comienza. Para muchos, este episodio solo refuerza la imagen de Muniz como un luchador que no teme reinventarse y enfrentar nuevos retos, incluso en disciplinas tan exigentes como el automovilismo.

La trayectoria de Frankie Muniz ha sido todo menos convencional. Tras alcanzar la fama mundial como actor en los años 2000, decidió alejarse de los reflectores de Hollywood para explorar otras pasiones, entre ellas la música y, más recientemente, el automovilismo. Desde 2021 se vinculó a categorías menores en Estados Unidos, hasta que en 2025 logró su sueño de competir a tiempo completo en NASCAR.

Si bien esta lesión lo alejará temporalmente de las pistas, todo indica que Muniz regresará con más fuerza. Como él mismo ha demostrado a lo largo de su vida, no se trata de los obstáculos, sino de la capacidad de levantarse tras las caídas.