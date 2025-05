J Balvin sorprende a fans disfrazado de guardia de seguridad y habla de Bad Bunny

El artista no deja de reinventarse, y esta vez lo hizo a través del humor y el ingenio.

Durante una de las paradas de su gira mundial en Estados Unidos, el ídolo global del reguetón se disfrazó de guardia de seguridad y se apostó en la entrada del recinto para interactuar incógnito con sus seguidores. Con el rostro cubierto y un uniforme del staff, Balvin vivió un momento único con sus fans antes de subir al escenario.

El cantante, que actualmente recorre Norteamérica antes de llevar su tour a Europa, Japón y México, sorprendió al público con preguntas absurdas e inesperadas como: “¿Nombre tres canciones de J Balvin?”, “¿Con quién vino al concierto?”, “¿Para qué va a subir historias si tiene tan pocos seguidores en Instagram?”. La mayoría de los asistentes no se percató de que era él, excepto por una mujer que, en tono cómplice, le susurró: “Yo te caché, pero como soy una señora no voy a decir nada”.

Uno de los momentos más conmovedores ocurrió cuando Balvin interactuó con un niño, le hizo algunas preguntas y finalmente se quitó la máscara para tomarse una foto con él. Tras el emotivo gesto, la multitud que lo reconoció corrió hacia él, pero el artista escapó rápidamente al backstage para prepararse para su show.

Te puede interesar: La religión por la que Val Kilmer no quiso tratar su cáncer de garganta

Te puede interesar: Slash revela los tres álbumes que forjaron su estilo, del vinilo al Olimpo del rock

Este tipo de acciones refuerzan la imagen de J Balvin como un artista cercano, creativo y dispuesto a romper los moldes de la promoción tradicional. Su estrategia de disfrazarse y mezclarse con el público refleja una voluntad de generar momentos auténticos, algo que pocas estrellas de su nivel hacen en giras internacionales.

En paralelo al éxito de su gira, J Balvin también fue noticia por romper el silencio sobre su distanciamiento con Bad Bunny, con quien mantuvo una estrecha relación musical y personal durante varios años. En una reciente entrevista con el programa El vacilón, de La Mega, el artista colombiano habló por primera vez de la aparente ruptura con el puertorriqueño.

“Cada quien tiene sus momentos en los que se tiene que enfocar en lo suyo”, dijo Balvin, sin entrar en detalles, pero dejando claro que no existió ningún conflicto entre ellos: “No he tenido nunca nada en contra de Benito”.

Recordando la etapa de colaboración entre ambos, particularmente el exitoso proyecto Oasis, Balvin fue enfático en mostrar gratitud: “Hubo un momento muy bonito que éramos parte de Oasis Team”. Además, elogió el presente del llamado Conejo Malo: “Yo celebro el éxito de Benito”.

Aunque admitió que no han hablado recientemente, no cerró la puerta a un posible reencuentro: “No hablamos, pero yo creo que cuando nos veamos la vibra va a estar cabrona. No hay motivos tampoco”, concluyó, dejando abierta la esperanza de una futura colaboración entre dos de los artistas más influyentes del reguetón global.

La gira de J Balvin continuará esta semana en Ontario, California, y luego pasará por varias ciudades de Estados Unidos. Posteriormente, el cantante aterrizará en Europa, Japón y México, consolidando su lugar como uno de los artistas latinos más importantes del mundo. Si continúa sorprendiendo a sus fans con intervenciones inesperadas como esta, su tour promete ser uno de los más memorables de su carrera.