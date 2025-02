Jaden Smith y su tocado de más de $4,500 deslumbran en los Grammy 2025

Entre ellos, el de Jaden Smith, quien se destacó con un tocado monumental y un estilo único que generó controversia y admiración. El joven artista, conocido por su actitud ecléctica y vanguardista, dejó claro por qué es considerado una de las figuras más disruptivas de la moda contemporánea.

El atuendo de Jaden, de 26 años, combinó lo clásico con lo futurista. Optó por un esmoquin negro de Louis Vuitton, lo cual, en principio, parecía una elección sobria para una alfombra roja tan prestigiosa. Sin embargo, la sorpresa llegó con el tocado que eligió para acompañar el conjunto: una pieza negra con forma de castillo de varios niveles, diseñada por la firma Abodi Transylvania, que evocaba la arquitectura gótica de Transilvania y las leyendas vampíricas asociadas con la familia Bathory, famosa por su misticismo y sus relatos oscuros. Este tocado fue una auténtica obra de arte y, según la marca, fue valorado en 4.500 euros.

El diseño, que fusionó la “elegancia misteriosa” de Abodi Transylvania con un enfoque moderno y audaz, captó la atención de todos los asistentes y espectadores. La pieza no solo fue un accesorio, sino el centro de su look, creando un contraste fascinante con el esmoquin clásico. La originalidad de Jaden no pasó desapercibida en la noche de los Grammy, consolidando su imagen como un icono de estilo que se atreve a desafiar las convenciones de la moda.

Pero lo de Jaden Smith no es casualidad ni una ocurrencia única. El joven actor y músico ha sido reconocido por su estilo audaz y por no seguir las reglas tradicionales de la moda. Desde su adolescencia, ha adoptado un enfoque experimental y personal a la hora de vestirse, siendo una figura recurrente en las pasarelas de la moda no convencional y las alfombras rojas. Ha declarado en varias ocasiones que su estilo busca reflejar su personalidad auténtica, desafiando las expectativas de la industria y mostrando que la moda no tiene límites.

Una de sus primeras apariciones que dejó claro su amor por lo extraño fue en los premios MTV Movie & TV Awards 2017, donde llegó con un conjunto totalmente plateado que hacía eco de su amor por los colores metálicos y las formas futuristas. Este atuendo fue un ejemplo perfecto de su enfoque único hacia la moda, una mezcla entre lo avant-garde y lo audaz. En otras ocasiones, como en el desfile de Louis Vuitton durante la Semana de la Moda de París en 2019, Jaden sorprendió con una chaqueta oversized que combinaba diferentes estampados y patrones, rompiendo con las reglas tradicionales de la sastrería masculina.

Por su parte, Willow, su hermana, sorprendió con un look igualmente audaz, combinando un sujetador negro y pantalones cortos con un abrigo largo de la colección otoño-invierno 2024 de Alexander McQueen, sandalias de plataforma adornadas con cristales y un conjunto de anillos y grills metálicos. Su estilo se complementaba perfectamente con el de su hermano, consolidando a la familia Smith como un referente de estilo sin restricciones.

Jaden y Willow no solo fueron protagonistas por sus looks y logros musicales, sino que también asistieron como apoyo a su padre, Will Smith, quien participó como presentador en el tributo a Quincy Jones, una de las figuras más influyentes de la música. El evento se celebró en un momento simbólico para la familia, especialmente para Will, quien no había sido visto en una premiación importante desde el incidente de los Oscar 2022.

La transmisión de los Grammy 2025, a través de la plataforma Max para América Latina, reunió a un sinfín de figuras del espectáculo y de la moda, quienes se deslumbraron por la originalidad de los hermanos Smith. Jaden, con su tocado de castillo y su esmoquin clásico, demostró una vez más que la moda, como la música, no tiene límites ni fronteras, y que la autenticidad siempre será el mejor accesorio.