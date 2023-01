Jennifer López revela que era ella quien se besaría con Madonna en los VMA de 2003

Hace 20 años, la generación millenials vivía un hecho que marcaría la historia de la música para siempre. Durante la presentación de los MTV Video Music Awards de aquel año, la Reina del pop, Madonna, salía al escenario de la mano de unas jovencísimas Britney Spears y Cristina Aguilera para realizar el performance de su éxito "Like a Virgin" que terminó con un tremendo beso entre las tres.

A pesar que el gesto en aquel momento fue objeto de numerosas críticas y polémicas, con el tiempo se terminó convirtiendo en uno de los momentos más icónicos de la música pop. Pues bien, ahora resulta que Jennifer López habría sido quien originalmente se presentaría junto a Madonna y Britney Spears, así lo reveló la propia "Diva del Bronx" en una entrevista para E News.

"Estaba filmando una película en Canadá, y nos reunimos, ella, Britney y yo, para hacerlo en su casa, pero luego yo no pude dejar la película", dijo López, de 53 años, al medio. "Entonces, no pudimos hacerlo".

"Consiguieron a Christina Aguilera, creo, y yo no terminé haciéndolo", continuó la actriz de Marry Me antes de expresar su admiración por la Reina del Pop, de 64 años. "Amo a Madonna. Soy una gran admiradora. Siempre lo he sido".

Como bien recordamos, en los VMA de 2003, Madonna abrió el espectáculo junto a Spears y Aguilera con un popurrí de sus éxitos "Like a Virgin", "Hollywood" y "Work It", con la participación especial de Missy Elliott.

Antes de culminar la presentación, la legendaria cantante se inclinó para besar a cada una de sus princesas del pop en ciernes. El beso de Aguilera con Madonna, a menudo se pasa por alto, ya que MTV rápidamente pasó a Justin Timberlake para captar su reacción al beso de su ex novia Britney con la Reina del pop.

Sobre ese momento, Spears le dijo a CNN en 2003: "No sabía que iba a ser tan largo y todo eso", y agregó: "Nunca antes había besado a una mujer".

En 2020, Cristina Aguilera también se refirió al icónico momento habló de la cultura pop durante una conversación con Zane Lowe. Si bien, el beso fue noticia en ese momento, Aguilera dijo que "nunca pensó en nada".

"El valor del shock se vuelve cada vez más extremo o lo que sea. Pero, sinceramente, en ese momento, sí, nunca pensé en eso", dijo. "Fue como, 'OK, son dos chicas besándose'".

"No fue impactante en ese entonces. No es impactante ahora, para mí. Pero son tantas cosas", continuó.

Aguilera además señaló como la prensa se centró más en el beso entre Spears y Madonna, y le dijo a Radio Andy de SiriusXM en 2018 que la atención de los medios "fue rara".

"¿Y sabes por qué lo cortaron? Lo cortaron para obtener la reacción de Justin", dijo. "Vi el periódico al día siguiente y fue como, 'Oh, bueno, supongo que me quedé fuera de ese'".

Sin embargo, Aguilera dijo que no le importó el descuido.

"Quiero decir que todo sucedió tan rápido en ese entonces y todo fue un torbellino", explicó. "Pero tuve mi propia actuación esa noche. Fue 'Fighter' y fue con Dave Navarro. Fue una actuación increíble. Así que estaba bien con eso".

*Con información de www.people.com*