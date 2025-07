Jennifer López se libera y estrena canción dedicada a su ruptura con Ben Affleck

La presentación de su nuevo tema no fue solo el estreno de una canción, sino el inicio de una narrativa distinta para Jennifer López.

En el corazón de Madrid y en medio de una gira cargada de emociones, Jennifer López sorprendió al público con el estreno de Wreckage of You, un tema inédito que muchos interpretan como una catarsis emocional tras su separación definitiva de Ben Affleck.

La cantante y actriz de 55 años, conocida por transformar el dolor en arte, presentó por primera vez la canción durante su gira Up All Night el pasado 8 de julio, frente a un público que presenció algo más que una simple actuación. “Esta es una canción nueva que quiero cantar por primera vez esta noche. Se me ocurrió una noche que estuve despierta”, confesó López desde el escenario, según registros en redes sociales.

Aunque nunca menciona nombres, la letra no deja lugar a dudas. “Gracias por las cicatrices que dejaste en mi corazón, me enseñaste que las estrellas brillan más en la oscuridad”, canta López, en lo que parece una alusión directa al final de su historia con Affleck, con quien firmó el divorcio en enero tras dos años de matrimonio.

Más allá del dolor, Wreckage of You es un canto a la resiliencia. “El amor que quiero, el amor que necesito, empieza en mí”, interpreta JLo, dejando claro que ha elegido sanar y seguir adelante desde la fuerza interior. Y continúa: “No me desmoronaré por quienes somos, sino por tus partes rotas”, una línea que muchos interpretan como una referencia a los conflictos emocionales de su expareja.

La estrella de Marry Me compartió que antes de hacer pública la canción, ya la había presentado en un evento íntimo con sus fans el 2 de julio, una especie de ensayo emocional antes de lanzarse a gritar su verdad en un escenario internacional.

En el coro, López subraya cómo el sufrimiento se transformó en poder: “Gracias a ti, soy más fuerte, más sabia. Mejor que nunca. No dejaré que me digas adiós nunca más”. La letra continúa con una frase contundente: “Ahora, mírame salir de tus restos”, una declaración de independencia emocional y de superación.

Te puede interesar: ¿Cómo es posible? Mujer dio a luz 17 horas después de descubrir su embarazo

Te puede interesar: Residuo de café: el secreto natural para una piel radiante y un cabello brillante

Lo que más ha resonado entre sus seguidores es la capacidad de Jennifer para convertir el dolor en crecimiento. La artista no sólo lo canta, también lo vive en su cotidianidad, especialmente como madre. En una entrevista reciente con El País, confesó cómo acompañó a sus hijos, los gemelos Max y Emme, en este proceso familiar: “Les dije: ‘Les prometo que es un momento difícil, pero verán que saldré fortalecida y mejor’. Se lo prometí y lo cumplí”, expresó orgullosa.

Ese compromiso materno, sumado a su determinación por reconstruirse, marca una nueva etapa en la vida personal y artística de La Diva del Bronx. “Estoy orgullosa de mí misma por eso y de haber podido ayudar a mis hijos en momentos difíciles, de que sean más fuertes y mejores gracias a ello”, afirmó.

Pese a los fracasos sentimentales, reafirma que la mujer que resurge siempre será más fuerte, más auténtica y más libre. Con esta nueva canción, Jennifer López no solo canta al desamor, sino a la transformación. Y lo hace con una voz firme que inspira a millones: “Hay que pasar por el dolor para conocer la verdad… y yo ya la enfrenté”.